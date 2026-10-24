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Karıncalardan kurtulamıyordu! Mutfaktaki 1 eşyayı kaldırınca 4 günde sonuç aldı

Mutfakta, özellikle tezgah üzerinde dolaşan karıncalardan kurtulmak her zaman kolay olmayabiliyor. Tezgahı düzenli olarak temizlemek ya da sirke gibi doğal yöntemlere başvurmak sorunu çözmediyse, gözden kaçırdığınız önemli bir detay olabilir. Karıncalarla uzun süre mücadele eden bir kadın da çözümü hiç beklemediği bir yerde buldu. Karıncaların sürekli mutfak tezgâhına gelmesinin nedenini, her gün kullandığı bir eşyayı kaldırdıktan sonra fark etti.

Karıncalardan kurtulamıyordu! Mutfaktaki 1 eşyayı kaldırınca 4 günde sonuç aldı
Gökçen Kökden

Küçük kahverengi karıncaların mutfak tezgahında dolaştığını ve en küçük boşluklara dahi girdiğini fark eden kadın, sorunu çözmek için farklı yöntemler denedi. Herkes gibi beyaz sirke, lavanta yağı ve narenciye kabukları kullanmasına rağmen tezgahta zaman zaman karıncalar görmeye devam etti.

Üstelik karıncaların nereden geldiğini ve onları mutfağa neyin çektiğini de bir türlü bulamıyordu. Ta ki her gün kullandığı bir mutfak eşyasından şüphelenene kadar.

NEDENİ EKMEK KUTUSU ÇIKTI

Kahvaltıda taze hamur işleri tüketmeyi sevdiğini belirten kadın, ekmek ve benzeri ürünleri mutfak tezgâhındaki ekmek kutusunda saklıyordu. Bir süre sonra karıncaların, aynı zamanda kesme tahtası olarak da kullanılan ahşap kapağın üzerinde dolaştığını fark etti.

Ekmek kutusunu düzenli olarak temizlemesine rağmen sorunun bundan kaynaklanabileceğini düşünerek kutuyu mutfak tezgahından kaldırıp yemek bölümüne taşıdı.

Sonuç ise kısa sürede kendini gösterdi. Kadının aktardığına göre iki gün içerisinde tezgâhtaki karınca sayısı belirgin şekilde azaldı. Dördüncü güne gelindiğinde ise mutfak tezgahında hiç karınca kalmamıştı.

KARINCALARI EKMEK KIRINTILARI ÇEKEBİLİYOR

Karıncalar yalnızca tezgâhın üzerinde açıkça görülen şekerli yiyeceklere yönelmiyor. Yiyecek kokularını algılayabilmeleri, ekmek ve tahıl ürünlerinin de onlar için besin kaynağı haline gelmesine neden olabiliyor. Ekmek; karbonhidrat, nişasta ve doğal şeker içeriyor. Özellikle kutunun içinde veya çevresinde kalan küçük ekmek kırıntıları karıncalar için cazip bir besin kaynağı oluşturabiliyor.

Bir keşifçi karıncanın yiyecek kaynağını bulmasının ardından bıraktığı feromon izi de diğer karıncaların aynı noktaya ulaşmasını kolaylaştırıyor. Böylece başlangıçta birkaç karıncayla sınırlı görünen sorun kısa sürede büyüyebiliyor. Kadının kullandığı ekmek kutusunun hava geçirmez şekilde kapanmaması da yiyeceğe erişimi kolaylaştıran faktörlerden biri olarak değerlendirildi.

HAVA GEÇİRMEYEN SAKLAMA KAPLARINI TERCİH ETTİ

Sorunun kaynağını fark ettikten sonra eski ekmek kutusunu kullanmayı bırakan kadın, bunun yerine hava geçirmeyen bir saklama kabına geçti. Benzer şekilde kilerde bulunan tahıl, kahvaltılık gevrek ve diğer kuru gıdaları da sıkıca kapanan kaplarda muhafaza etmeye başladı.

Karıncaların mutfağa gelmesini önlemek için yalnızca yiyeceklerin kapalı tutulması da yeterli olmayabilir. Tezgahın düzenli temizlenmesi, yere düşen kırıntıların ve dökülen yiyeceklerin kısa sürede temizlenmesi de önem taşıyor. Evcil hayvan mamalarının açıkta bırakılması ve bekleyen su da karıncalar için besin ve su kaynağı oluşturabileceğinden bu alanların temiz tutulması öneriliyor.

Dolayısıyla mutfağınız sürekli temiz olmasına rağmen tezgâhta karıncalar görüyorsanız yalnızca şekerli yiyecekleri değil; ekmek kutusu, açık gıda paketleri ve gözden kaçabilecek küçük kırıntıları da kontrol etmek işe yarayabilir.

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mutfak püf noktaları
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