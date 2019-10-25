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İstanbul'da vahşet! Bagajdan çıkardığı demir sopayla...

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 25.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde bir taksici ile motosikletli arasında yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada tekme, tokat ve demir sopalar havada uçuştu. Kavgada motosikletli yaralanarak hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü dört yol ağzında yol verme kavgası yüzünden tartıştı. Çıkan tartışma sonrası küfürleşen taraflar araçlarından indi. Tartışma sırasında taksici bagajından aldığı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı. Dakikalarca süren kavgada tarafları, vatandaşlar güçlükle ayırdı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Kafasından ve ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ile polis merkezine götürüldü.

TEKME, TOKAT VE SOPALI KAVGA KAMERADA

Yaşanan yol verme kavgası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta iki tarafında aniden durarak araçlarından inmesi ve sonrasında birbirlerine vurma anları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise taksi sürücüsünün bagajından sopa çıkararak motosiklet sürücüsüne vurması vatandaşların ise ayırmaya çalıştığı görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü kavga

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