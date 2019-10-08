İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

Sapık adam, kadınlara bakarak vapurun içinde mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir kadın yolcu ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte sapık adama tepkiler büyüyor.

Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, sapığın en yakın zamanda yakalanıp, en ağır cezayı almasını istedi.



