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İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

İstanbul Karaköy-Kadıköy vapurunda kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

Sapık adam, kadınlara bakarak vapurun içinde mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir kadın yolcu ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte sapık adama tepkiler büyüyor.

Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, sapığın en yakın zamanda yakalanıp, en ağır cezayı almasını istedi.

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istanbul vapur

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