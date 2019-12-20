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İstanbul'da yeni dönem! İstanbulkart ile ödeme başladı (İstanbulkart ile ödeme nerelerde geçerli?)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul'da ulaşımda kullanılan 'İstanbulkart'ın kullanım alanı genişliyor. Beltur kafeteryalarında ve Şehir Hatları'nda İstanbulkart ile ödeme dönemi başladı. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkuti, uygulamanın daha da genişleyeceğini duyurdu.

İstanbul'da yeni dönem! İstanbulkart ile ödeme başladı (İstanbulkart ile ödeme nerelerde geçerli?)

Aralık ayından itibaren Beltur kafeteryalarında ve Şehir Hatları'nda İstanbulkart uygulamasına geçildi. Beltur Genel Müdür Yardımcısı Tuba Çıkrıkçı, yeni uygulamanın daha hızlı ve güvenli olduğunu belirtti.

YÜZDE 10 İNDİRİM

Ocak ayı sonuna kadar İstanbulkart ile yapılan ödemelerde yüzde 10'luk bir indirim uygulanacak.

DAHA DA YAYGINLAŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada uygulamanın yaygunlaştırılacağını belirterek, "İstanbulKart şehrin birçok noktasında geçerli bir kart oluyor. Beltur kafeteryalarında başlayan uygulama yaygınlaşacak." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbulkart ödeme istanbul Beltur kafeterya

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Yıl sonuna kadar %10 indirim. Sonra %50 zam yaparlar merak etmeyin
TRAFİĞİ AÇ EKREM BAŞKAN TRAFİĞİ !!!!
çok güzel bir uygulama ispark çıkışında bozuk param çıkmayıca görevli istanbul kart kullanabilirsin diyince dünyalar benim oldu üstelik yüzde 10 indirimli çekti daha ne olsun ....
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