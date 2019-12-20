İstanbul'da yeni dönem! İstanbulkart ile ödeme başladı (İstanbulkart ile ödeme nerelerde geçerli?)

Aralık ayından itibaren Beltur kafeteryalarında ve Şehir Hatları'nda İstanbulkart uygulamasına geçildi. Beltur Genel Müdür Yardımcısı Tuba Çıkrıkçı, yeni uygulamanın daha hızlı ve güvenli olduğunu belirtti.

YÜZDE 10 İNDİRİM

Ocak ayı sonuna kadar İstanbulkart ile yapılan ödemelerde yüzde 10'luk bir indirim uygulanacak.

DAHA DA YAYGINLAŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada uygulamanın yaygunlaştırılacağını belirterek, "İstanbulKart şehrin birçok noktasında geçerli bir kart oluyor. Beltur kafeteryalarında başlayan uygulama yaygınlaşacak." ifadelerini kullandı.



