İstanbul'da yerli elektronik scooterlarla ulaşım dönemi

Martı'nın tanıtım toplantısı Bomonti'de düzenlenen bir etkinlikle yapıldı. Burada girişimleri hakkında bilgiler veren Martı Kurucusu Alper Öktem, Türkiye’nin yerli ve milli mikro-mobilite startupu olduklarını belirterek, "Elektronik scooterle ABD’de bir iş seyahatinde karşılaştım. Kısa mesafeleri hızla ve kolayca kat edebilmek için son derece etkili bir çözüm olduğunu görünce mikro-mobilite kavramını Türkiye’ye kazandırmaya karar verdik. Martı fikri de böylece doğdu." dedi.

Öktem, Kadıköy'de test amaçlı faaliyete geçen Martı'ların gelen talep üzerine Beşiktaş ve Levent'te hizmete girdiğini ifade ederek, "Öncelikli hedefimiz Martı'yı İstanbul'da daha yaygın hale getirmek. Ardından Bulgaristan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yayılmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"ELEKTRONİK AKSAMI TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR"



Martı'nın Türkiye'nin yerli ve milli mikro-mobilite startupu olduğunun altını çizen Öktem, "Şunu gururla söylemeliyim ki, biz bu ülke topraklarından doğan bir startupuz. Martı'larımızın elektronik aksamı Türkiye'de üretiliyor, üzerinde kullandığımız yazılım tamamen Türk mühendisler tarafından hazırlandı. Elektrikli scooter denince insanların aklına Martı geliyor. Bundan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.