İstanbul'daki depremin minik kahramanlarına okullarında ziyaret

Öğrencilere bilgisayar hediye eden Başkan Dursun, “Ecrin, Alya ve Berat iki gündür medyanın mercekleri üzerinde. Dostluğu, kaynaşmayı, kardeşliği bir arada olmayı öğrettiler bize. Dostlarımız onlar bizim. Onlar Türkiye’ye örnek oldular. Türkiye’nin umudu oldular. Yardımlaşmanın nasıl olması gerektiğini, dostluğun nasıl olması gerektiğini, en zor zamanda bile dostunu geride bırakmamayı öğrettiler bize. 5,8 etkisindeki deprem onlara etki etmedi. Ben küçük yavrularımızı gönülden tebrik ediyorum. Küçük yavrularımızın eğitilmesinde hem ailesini, hem de okullarındaki öğretmenlerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlara birer bilgisayar vereceğiz ki eğitim hayatında birer katkısı olsun” dedi.

"HEMEN AKLIMA ECRİN GELDİ"

Depremde çok korktuğu anda yanına Berat ve Alya’nın geldiğini ve kendisine yardım ettiklerini söyleyen Ecrin Başkaya, ileride kendisi gibi engelli insanlara yardım etmek için doktor olmak istediğini ifade etti. Yine deprem olsa yine Ecrin’e yardım edeceğini söyleyen Berat Yalçın, “Çok korktum. O an onu kaybedeceğim sandım o zaman aklıma geldi. Onu aldım, kaçtık. Hemen aklıma Ecrin geldi. Alya yardıma geldi dışarı çıkardık” diye konuştu.

"İYİ Kİ BÖYLE BİR EVLAT BÜYÜTMÜŞÜM"

“İyi ki böyle bir evlat büyütmüşüm” diyen Aleyna Revna Çelik’in annesi Berna Çelik, “Çocuğumla gurur duyuyorum. Merhametli, vicdanlı bir insan olarak olması gerekeni yapmış. Çok duygulandım izlediğimde. Allah tekrarını yaşatmasın inşallah ama evladımla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

"BERAT VE ALYA ADINA GURUR DUYDUM"

Dünyanın çocuklara bırakılması gerektiğini söyleyen Ecrin’in annesi Fatma Başkaya, “Deprem anında hemen gelmeye çalıştım. Apar topar kalktım geldim. Tabi ki çocukların hepsi korkmuştu. Ama görüntüleri izlediğimde Berat ve Alya adına gurur duydum. Ecrinim için de çok üzüldüm. Onların öyle çırpınması dışarıya kaçışlarını görünce. Ama iyi ki varlar onları çok seviyorum. İyi ki benim evladım, onunla gurur duyuyorum. İnsanlığa merhameti anlatmışlar. Dünyayı çocuklara bırakalım” ifadelerini kullandı.

(İHA)

