İstanbul'daki bir AVM'de tuvalet ücreti 50 TL oldu! "Şaka gibi" diyerek o görüntüleri paylaştı

Florya'da bulunan bir avm'de müşterilerinden tuvalet kullanımı için istenen ücret sosyal medyada tepkilere neden oldu. AVM'de tuvaleti kullanmak isteyen bir vatandaş 50 TL'lik ücreti görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

"DUŞ YAPABİLİYOR MUYUZ?"

Tuvalet fiyatını videoya çeken vatandaş "Şaka gibi. Tuvaletimi yapmaktan vazgeçtim" dedi. Sosyal medya kullanıcılarından 'Millet iyice şaşırdı artık', 'Duş yapabiliyor muyuz?' gibi yorumlar geldi. AVM'de diğer katlarda ücretsiz tuvaletler de bulunduğu, 50 lira ücreti olan tuvaletin ise daha özel ve sürekli dezenfekte edildiği belirtildi.







