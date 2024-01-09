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    4. İstanbul'daki bir AVM'de tuvalet ücreti 50 TL oldu! "Şaka gibi" diyerek o görüntüleri paylaştı

    İstanbul'daki bir AVM'de tuvalet ücreti 50 TL oldu! "Şaka gibi" diyerek o görüntüleri paylaştı

    09.01.2024 00:29 | Son Güncelleme:
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    İstanbul Florya'daki bir alışveriş merkezindeki özel olarak temizlenen tuvaletin pahalılığı herkesi şaşırttı. AVM tuvaletindeki fiyatı çeken bir vatandaşın paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    Florya'da bulunan bir avm'de müşterilerinden tuvalet kullanımı için istenen ücret sosyal medyada tepkilere neden oldu. AVM'de tuvaleti kullanmak isteyen bir vatandaş 50 TL'lik ücreti görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

    TTT

    "DUŞ YAPABİLİYOR MUYUZ?"

    Tuvalet fiyatını videoya çeken vatandaş "Şaka gibi. Tuvaletimi yapmaktan vazgeçtim" dedi. Sosyal medya kullanıcılarından 'Millet iyice şaşırdı artık', 'Duş yapabiliyor muyuz?' gibi yorumlar geldi. AVM'de diğer katlarda ücretsiz tuvaletler de bulunduğu, 50 lira ücreti olan tuvaletin ise daha özel ve sürekli dezenfekte edildiği belirtildi.


    Kesfet


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    Anahtar Kelimeler:
    AVM florya
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