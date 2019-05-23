Mynet Trend

İstanbul'daki bir markette bozuk kaymak kavgası kamerada

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 23.05.2019 21:04 | Son Güncelleme

İstanbul Kasımpaşa'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek görevliyle tartıştı. Kavgaya dönüşen ve kadın kasiyerin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eşinin marketten aldığı kaymağın bozuk olduğunu öne süren bir kişi, eşiyle birlikte markete geldi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN KOLUNDAN YARALANDI

Marketteki görevliyle tartışan kişi daha sonra görevliye yumruk attı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki maket bıçağını savuran market görevlisi, aynı markette kasiyer olarak çalışan Ayşe Altınparmak'ı kolundan yaraladı.

MÜŞTERİLER PANİKLE MARKETTEN KAÇTI

Olayın ardından çift marketten kaçarken, içeredi bulunanlar ise panikle dışarı çıktı. Aldığı darbeyle kolu yarılan Altınparmak'ı çevredeki esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Kavga anında maket bıçağını savuran market görevlisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlarSadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
16 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Önce arabayı üzerine sürdü, keserle yaraladı ve sonra...16 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Önce arabayı üzerine sürdü, keserle yaraladı ve sonra...
Kokudan içeri giremediler! Şoke eden manzaraKokudan içeri giremediler! Şoke eden manzara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul kaymak market kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

Servet kazandı! O parayı ne yapacağını açıkladı

Servet kazandı! O parayı ne yapacağını açıkladı

NASA duyurdu, Türkler birinci oldu

NASA duyurdu, Türkler birinci oldu

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Uzun menzilli füzeleri ateşlediler! Dünya tetikte...

Uzun menzilli füzeleri ateşlediler! Dünya tetikte...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu ülkede ne zaman kanunlar düzenlenecek? insanların cezalardan korkması gerekiyor ülke düzeni için
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt’ta öfkeli adam, genç kıza dehşeti yaşattı

16 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Önce arabayı üzerine sürdü, keserle yaraladı ve sonra...

Denizli'de kaçak sakatat işlenen tesise, zabıtalar kokudan girmekte zorlandı

Kokudan içeri giremediler! Şoke eden manzara

Kamikaze Delü, 'Deli Birliği'nin yolunda gidecek

İlk kez görücüye çıktı! Dünya bu fuarı izliyor

İnci kefalinin zorlu yolculuğu

Sadece Türkiye'de var! Duyan oraya gidiyor

Yatalak hastanın maaşını almak isteyen iki dolandırıcı tutuklandı

Büyük vicdansızlık! İki dolandırıcının yaptıkları 'insanlık ölmüş' dedirtti

İzmit'te apartman temeli için yapılan kazıda, Roma dönemine ait yapı çıktı

Apartman temeli için kazılınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.