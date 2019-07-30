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İstanbul'daki parkta iğrenç olay! Mahallelinin elinden polis zor aldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de, oyun parkındaki çocukları tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, mahalleliden tekme tokat dayak yedi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü Şehir Ormanları Mimar Sinan Kent Ormanı oyun alanında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iddiaya göre parktaki çocuklara tacizde bulundu.

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Bu iddiayı duyan çocukların ailelerinin de aralarında bulunduğu mahalleli, şüpheliye tekme tokat saldırdı. Mahalle sakinlerinden bazıları şüpheliyi dayaktan kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

OLAY ANI KAMERADA

Şüpheliye mahalleli dayağı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mahalle sakinlerinin şüpheliye tekme tokat saldırdığı ve bazı kişilerin araya girerek şüpheliyi dayaktan kurtarmaya çalıştığı görülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi istanbul taciz park

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yabancı uyruklu olduğuna göre Rus ya da Almandır!!! Suriyeli, Iraklı, Afgan mümin kardeşlerimiz böyle şeyler yapmaz.
mynet neden suriyeli olduğunu yazmıyorsun da yabancı uyruklu diyorsun sizede mi uzun adsm yasak getirdi
uyruk nere suriye afgan ?
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