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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem belli oldu!

22.05.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliğinde Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem belli oldu!

Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Fotoğraf: İHA

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