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İstanbul'daki trafikte ortalık karıştı! İki kadın ve otobüs sürücüsü kavga etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

İstanbul, Başakşehir'de trafikte yaşanan tartışma sonrası iki kadın ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsü sürücüsü kavga etti.

Bahçeşehir'de özel halk otobüsü ile önlerinde seyreden araçtakiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otobüsün önünde durdurdukları araçtan inen 2'si kadın 3 kişi sürücünün yanına gitti.

ŞOFÖRE VURUP KÜFÜR ETTİLER

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Kadınlardan biri önce otobüse sonra şoföre vurdu.

KADINA TOKAT ATTI

Küfürlerde eden kadınlara, otobüs şoförü 'Kadınsınız diye bir şey demiyorum' diye bağırdı. Ancak üzerine gelen kadına tokat attı.

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Bunun üzerine kadınların tepkisi daha da sertleşti. İki kadın yumruk ve tokatlarla sürücüye saldırdı, otobüsü yumrukladı. Kadınların yanındaki kişi de otobüsün camına yumruk attı.

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Otobüsteki yolcular olan biteni şaşkınlık içinde izledi.

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Olay çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

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(DHA)

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istanbul trafik kavga OTOBÜS Başakşehir kadın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nerde kadın orda pislik
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