İstanbul'dan esinlenmişler! 1 milyar dolarlık Star Wars Tema Parkı

Yıldız Savaşları'nın yeni bölümü The Rise of Skywalker'ın beyaz perdeye dönmesini beklerken, Disney serinin tutkunlarını heyecanlandıracak ilk fotoğrafı paylaştı.

Star Wars: Galaxy's Edge olarak adlandırılan Disney’in yeni tema parkı, Orlando’daki Disney World’deki Hollywood Stüdyoları’nın 14 dönümünü kaplıyor.

Bu tema parkının birebir aynısı Kaliforniya eyaletindeki Disneyland'de 31 Mayıs'ta kapılarını açacak. Star Wars temalı bu parkın inşaatının 1 milyar dolara mal oldu ve Kalifornia bölgesi açılmadan birkaç gün önce parkın yeni fotoğrafları hayranları çok heyecanlandırdı. Yayınlanan fotoğrafta görünüyor ki, eğlence parkında, filmde kullanılan uzay gemisi ‘Millenium Falcon’un birebir kopyası mevcut.

Parkın kurucu ekiplerinden birinin MailOnline'a verdiği röportajda, Star Wars tema parkını tasarlarken, İstanbul ve Kudüs gibi şehirlerden yani Orta Doğu mimarisinden ilham aldıklarını söylüyor.

Tabii bu tema parkını ziyaret etmek pek de ucuz değil. Bir günlük bilet ve bir park bileti, hafta içi günlerinde 104 dolar iken, tatil ve hafta sonları bu parka girmek 149 doları buluyor.





