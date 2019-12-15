Mynet Trend

İstanbul Eminönü'nde metrelerce 'umut' kuyruğu

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine iki hafta kala vatandaşlar Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bugün de uzun kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 40 dakika sırada bekleyen vatandaşlar, daha sonra gişeden biletlerini aldı.

İstanbul Eminönü'nde metrelerce 'umut' kuyruğu

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları devam ediyor. Bu yılki ikramiye 80 milyon lira. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesinin önünde bugün de çok sayıda kişi bilet alabilmek için kuyruğa girdi. Yılbaşı özel çekilişine iki hafta kala farklı kentlerden ve İstanbul'un farklı ilçelerinden Eminönü'ne gelen vatandaşlar öğleden sonra gişenin önünde yoğunluğa neden oldu.

"ÇOCUKLARA DAİRE ALIP, DÜNYA TURU YAPACAĞIM"

Milli Piyango bileti almak için sırada bekleyen Kemal Şanlı, "Emekliyiz, hayallerimiz var. Çıkarsa çocuklara birer tane daire alıp, dünya turu yapacağım. Umutla yaşıyoruz. Meşhur olmuş bir Nimet abla. Nerelerden kalkıp buraya geliyoruz. Ben Bahçelievler'den geldim. Şehir dışından gelenler bile var" şeklinde konuştu.

jjy

"ÇOK BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Ataşehir'den bilet almak için Eminönü'ne gelen Hülya Işın, "Hayalim çok. Çok büyük hayallerim var. En önemlisi ev. Önceliğim ev olacak. Ev aldıktan sonra işyeri açmayı düşünüyorum. Sonra çocuk yetiştirme yurduna yardımda bulunmayı düşünüyorum. Ben bilet almak için Ataşehir'den geldim. İki tane çeyrek bilet alacağım. İşyerinden arkadaşlarım da sipariş verdi. Onlar için de alacağım. Çekiliş günü İstanbul'da ailemle olacağım. Bilet bana çıkarsa buraya tabii ki geleceğim" ifadelerini kullandı.

"İKİ TANE YARIM BİLET ALACAĞIM"

Manisa'dan İstanbul'a gelen ve gişeden bilet alan Şahinda Akyürek, "İki tane yarım bilet alacağım. Hayalim yakınlarıma yardım etmek. Yılbaşı çekilişinin yapılacağı gün Manisa'da olacağım. Oğlum burada yaşıyor. Bilet çıkarsa gelirim" diye konuştu.

"İNŞALLAH BU SENE BİZE ÇIKAR"

Gişeden ilk kez bilet aldığını ifade eden Fahri Oktay, "Yılın şanslısı olmak istiyoruz. İnşallah bu sene bize çıkar. İlk defa gelip Nimet abladan bilet alıyorum. Bu sırayı da göze alarak sıraya girdim. 25 dakikadır sırada bekliyorum" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR ORTALAMA 40 DAKİKA SIRADA BEKLİYOR

Büyük ikramiye için çekilişe iki hafta kala vatandaşlar ortalama 40 dakika sırada bekledikten sonra gişeye ulaşıyor. Altı tane çeyrek bilet aldığını ifade eden Sümeyra Gök, "Çeyrek bilet aldım. Fazla alıp şansımı daha çok denemek istedim. Ben sağlık çalışanıyım. Hayalim de kendi mesleğimle ilgili bir yer açma planım var. Para çıkarsa yurt dışında yaşamayı planlıyorum" dedi. (DHA)

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
Siparişi gelmeyince çıldırdı, silahla bastı! O anlar kameradaSiparişi gelmeyince çıldırdı, silahla bastı! O anlar kamerada
Sahibinin cesedinin başından ayrılmadı!Sahibinin cesedinin başından ayrılmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eminönü milli piyango Milli Piyango çekiliş Milli Piyango yılbaşı

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

BMW satışlarını durduruyor!

BMW satışlarını durduruyor!

İğrenç olay! Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler

İğrenç olay! Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yeni Türkiye
sizin ben beyninizi...
5 vakit namaz toplam 40 dakika Hem Huzurunuz Olsun Bu Dünyada Diğer Tarafta ise Limitsiz Bir Yaşam Şansı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da kaybolan dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

Kayıp dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası görevlileri harekete geçirdi!

Hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası ortalığı karıştırdı

Eşini testereyle parçaladı! Çuvala koyup toprağa gömdü

Dehşet veren olay: Eşini testereyle parçaladı

Adana'da 5 yaşındaki Ömer otomatik kapıya sıkışarak hayatını kaybetti

Küçük çocuğun feci ölümü! Yıkıldılar

İBB Ulaşım Kongresi’nde arbede!

İBB kongresinde arbede!

Böylesi görülmedi! Tarih öğretmeni zabıta tarafından takip edildiğini sanınca...

Böylesi görülmedi! Tarih öğretmeni takip edildiğini sanınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.