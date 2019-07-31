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İstanbul Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı

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GÜNDEM  | 31.07.2019 01:12 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta, bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Mahallelinin bodrum katındaki evlerinde hapsettiği yabancı uyruklu 6 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı

Olay, Çınar Mahallesi 1443. Sokak, 10 numaralı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kız çocuğu aynı apartmanın bodrum katında kalan 12 yabancı uyrukludan biri tarafından taciz edildiğini annesine söyledi. Aile bireylerinin durumdan bahsetmesi üzerine mahalleli yağa kalktı. Mahalleli 12 yabancı uyruklu kişinin kaldığı bodrum katını taşlamaya başladı.

ZIRHLI ARACA BİNDİRİLDİLER

Mahalleli dairedeki kişilerin dışarıya çıkmalarını engellerken bir yandan polise haber verildi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaylara müdahale etti. Ekipler, bodrum katta bulunan yabancı uyruklu 3 kişiyi gözaltına alarak apartmanın kapısına kadar yanaştırdıkları zırhlı araca bindirdi. Esenyurt Polis Merkezine götürülen 6 şüphelinin sorgulaması sürüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taciz

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