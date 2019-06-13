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İstanbul Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

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GÜNDEM  | 13.06.2019 19:28 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.

Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine durum polise bildirildi. Zile basılmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeriye girildi. Daireye giren polis, elleri iple bağlanmış ve vücudunda darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaştı.

Cesedin Elif Uzun adlı kadına ait olduğu belirtilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)


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