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İstanbul Havalimanı'nda 8 milyon 500 bin TL değerinde pangolin pulu ele geçirildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 29.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda nesli tükenmekte olan pangoline ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu, pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesine getirilen eşyalara ilişkin yapılan risk analizi çalışmaları sonucunda, basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirerek, şüpheli görülen sandığı inceleme altına aldı. Sandıktaki kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından, iki ayrı depoda bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemede, sandıktakilerin nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolin pulları olduğu belirlendi.

1 TONUN ÜZERİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen 1 ton 217 kilogram pangolin pulları Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON 500 BİN LİRA

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen pangolin pullarının Türkiye'deki piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu, pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtildi.

KAÇAKÇILIĞI EN ÇOK YAPILAN VAHŞİ MEMELİ

Pullarının tedavi edici özelliği olduğuna inanıldığı için yasa dışı yollarla avlanan pangolinler, uluslararası kaçakçılık faaliyetlerine de sıklıkla konu oluyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığı belirlenirken, kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
pangolin İstanbul havalimanı

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