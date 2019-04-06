İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı!

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geçişi kapsayan büyük taşınma işlemi sırasında her iki havalimanında da gece saat 02.00 ile 14.00 arasındaki 12 saatlik süre boyunca uçuşlar durdurulmuştu. Türk ve dünya havacılık tarihine geçecek operasyonun tamamlanmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli uçak, Ankara’ya hareket etti. Türk Hava Yolları’na ait TK2154 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, 172 yolcusu ve yüzde 96 doluluk oranıyla saat 14.00’te başkente gitmek üzere pistten havalandı.

Sivil araçların da girişine açılan İstanbul Havalimanı'nda İBB otobüsleri, HAVAİST araçları ve taksilerle yolculara hizmet veriyor. İstanbul'un çeşitli noktalarından gelen ve giden yolcular, bu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Atatürk Havalimanı için "ISL" olarak kullanılan kod, İstanbul Havalimanı için "IST" olarak kullanılacak.

Türk Hava Yolları (THY) filosuna ait uçaklar, havalimanında kendilerine ayrılan alanda yerini alırken, diğer şirketlere ait uçaklar da havalimanına gelmeye başladı.

Daha önce yurt dışı uçuş işlemleri için check-in işlemleri hizmeti veren havalimanı, yurt içi uçuşlara da açıldı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma işleminin büyük bir kısmı tamamlandı. Bayrağı devralan İstanbul Havalimanı ise yeni uçuşlarla hizmet vermeye başladı.

Temeli atıldığı günden bu yana birçok alanda ödül alan İstanbul Havalimanı, veri merkezindeki elektrik sistemleri 2N ve soğutma sistemleri N+1 yedekli yapıyla dizayn edilirken, Uptime Institute tarafından "Design (Tasarım)" belgesiyle sertifikalandırıldı.

İstanbul Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için de, bir kolu Gayrettepe, bir kolu Halkalı tarafına uzanan metro bağlantı çalışmaları devam ediyor.

SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI

Uluslararası alanda rüşdünü ispat eden, adını sivil havacılık tarihine altın harflerle yazdıracak ve pek çok özelliğiyle ilklere imza atan İstanbul Havalimanı, "Airbus A380" ve "Boeing 747-8" gibi süper jumbo uçaklarının rahatlıkla yanaşabileceği ve yolcu deneyimi konusunda dünyada çığır açacak bir terminale sahip.

Robotlar, yapay zeka, yüz tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilmeye olanak sağlayan havalimanı, yolcuların rahatı ve konforu için akıllı sistem, kablosuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM altyapısı ile LTE, sensör ve konuşan nesneler gibi son teknolojilerle donatıldı.

Havalimanının güvenliği, 3 bin 500 güvenlik görevlisi ve son teknoloji 9 bin kamera ile sağlanacak. Güvenlik aynı zamanda terminal içinde bulunan sanal kuleden de idare edilecek.

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı'nın ilk fazı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 29 Ekim 2018 tarihindeki programla uçuşlara açılmıştı.

Dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'nın açılış töreni, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde gerçekleşmiş ve törene dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuk da gelmişti.