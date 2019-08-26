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İstanbul Kadıköy'de tırtıllar mahallenin kabusu oldular

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GÜNDEM  | 26.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de Göztepe Mahallesi’nde sokak üzerleri ve parklardaki ağaçların yapraklarını yiyen ve apartmanların duvarlarına yuva yapan tırtıllar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin şikâyetleri üzerine Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından mahallede yapılan ilaçlamalara rağmen tırtıllar hala birçok yerde görülüyor.

İstanbul Kadıköy'de tırtıllar mahallenin kabusu oldular

Mahalledeki bir apartmanın yöneticisi Ruşen Göktepe, "Çiçek Apartmanı’nın yöneticisiyim. 50 senedir burada oturuyorum. Emekliyim. Tırtıl istilası aşağı yukarı 1 ay evvel başladı. Bu konudan çok şikâyetçiyiz. Belediyemiz çalışıyor ama baş edilmiyor nedense. Benim bahçemde genelde çam ağaçları var. Onlara zarar vermiyor tırtıllar. Sanıyorum dut ağaçlarına, yumuşak yapraklı ağaçlara zarar veriyor. Belediye her akşam ilaçlama yapıyor. Çöp bidonlarımızı yıkıyorlar, çöpümüzü alıyorlar o kadar" dedi. Diğer mahalle sakinleri de tırtıl istilasından bunaldıklarını belirterek önlem alınmasını istedi.

'İNSANLARIN PANİK OLMASINA GEREK YOK'

Bu arada geçtiğimiz ay da benzer şikayetler üzerine açıklama yapan Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Orman Mühendisi Remzi Aksoy, "Amerikan Beyaz Kelebeği tırtılıyla mücadele ediyoruz. Bu kapsamda ilçemiz dahilinde bulunan özel mülkiyetler, kamusal alanlar, sokaklar, caddeler, parklar gibi her alanda uygulamış olduğumuz biyolojik bir yöntemimiz var. Bir bakteri uygulaması yapıyoruz. 'Bacillus thuringiensis' uygulaması yapıyoruz. Bu uygulama biyolojik, sadece tırtıla etki ediyor, diğer canlılara herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Tek etki ettiği şey, bu canlının tırtılı. Şunu belirtmek lazım. Bu canlının insan üzerinde hiçbir zararı yok. Bitki üzerine de doğrudan bir zararı yok. İnsanların panik olmasına gerek yok" demişti. (DHA)


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istanbul kadıköy tırtıl

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yeter ki tek derdimiz tırtıl olsun... güzel canlılardır....
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