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İstanbul metrolarındaki hava kirliliği ölçüldü! Tam 3 katı çıktı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 23.07.2019 08:39 | Son Güncelleme

Metro duraklarında öksürmeye başlayınca hava kirliliği ölçümü yapan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, ölçüm cihazı ile istasyonların 3 kat daha kirli olduğunu tespit etti. Prof. Kadıoğlu "Toza karşı hassasiyeti olan metroya maskeyle binsin" çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun önceki gün paylaştığı ölçümlere göre, metrolarda hava kirliliği yüksek seviyelerde. Pazar günü Üsküdar’daki evinde el cihazıyla ölçüm yapan Kadıoğlu, PM (Partikül madde) 2,5 oranının 23 olduğunu saptadı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre PM 2.5 ortalamasının 25 mikrogram/metreküpü geçmemesi gerekiyor.

Üsküdar’daki Marmaray İstasyonu’na giden Kadıoğlu, istasyon girişinde tekrar ölçüm yaptı. Kadıoğlu, burada PM 2.5 oranının 25 mikrogram/metreküp, PM 10 oranının ise 34 mikrogram/metreküp olduğunu belirtti.

İSTASYONDA DURUM ÇOK FARKLI

Bu değerler DSÖ’nün seviyelerinin altında kalırken, istasyona inildiğinde ise kirlilik oranı 3’e katlandı. İstasyonda, PM 2.5 oranını; 87 mikrogram/metreküp, PM 10 oranını ise 124 mikrogram/metreküp olarak ölçen Prof. Dr. Kadıoğlu, vagon içinde de PM 2,5 seviyesinin 49 mikrogram olduğunu saptadı.


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Anahtar Kelimeler:
metrolarda hava kirliliği mikdat kadıoğlu istanbul metroları

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İmamoğlu diyordunuz. Noldu?
belediye uyuyor sow yapmaktan daha işe başlayamadı.. neyse nasıl olsa herşey güzel olacak
binmeyin o zaman kullanmayın bu hazmedemediniz şu şehire hizmet edilmesini
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