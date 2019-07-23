İstanbul metrolarındaki hava kirliliği ölçüldü! Tam 3 katı çıktı

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun önceki gün paylaştığı ölçümlere göre, metrolarda hava kirliliği yüksek seviyelerde. Pazar günü Üsküdar’daki evinde el cihazıyla ölçüm yapan Kadıoğlu, PM (Partikül madde) 2,5 oranının 23 olduğunu saptadı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre PM 2.5 ortalamasının 25 mikrogram/metreküpü geçmemesi gerekiyor.

Üsküdar’daki Marmaray İstasyonu’na giden Kadıoğlu, istasyon girişinde tekrar ölçüm yaptı. Kadıoğlu, burada PM 2.5 oranının 25 mikrogram/metreküp, PM 10 oranının ise 34 mikrogram/metreküp olduğunu belirtti.

İSTASYONDA DURUM ÇOK FARKLI

Bu değerler DSÖ’nün seviyelerinin altında kalırken, istasyona inildiğinde ise kirlilik oranı 3’e katlandı. İstasyonda, PM 2.5 oranını; 87 mikrogram/metreküp, PM 10 oranını ise 124 mikrogram/metreküp olarak ölçen Prof. Dr. Kadıoğlu, vagon içinde de PM 2,5 seviyesinin 49 mikrogram olduğunu saptadı.

Metro istayonlarındaki hava dışardaki hava göre 3-4 kat daha kirli! Özellikle de partikül madde, yani toz maske kullanılmayı gerektirecek kadar çok. pic.twitter.com/PANzbGPWk3 — Mikdatca (@Mikdatca) July 21, 2019



