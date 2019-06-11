SPOR

İstanbul milli takım için kırmızı beyaza bürünecek

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da, İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla Galata Kulesi ve boğaz köprüleri ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü'ne, Türk bayrağı yansıtılıp kırmızı beyaz ışıklandırma yapılacak.

İstanbul milli takım için kırmızı beyaza bürünecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na destek için Galata Kulesi ve boğaz köprüleri ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü'ne, Türk bayrağı yansıtıp kırmızı beyaz ışıklandırma yapacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme müsabakalarında Fransa'yı yenerek yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı’na bu akşam oynayacağı İzlanda maçı öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek verecek.

H Grubu’nun lideri olarak yoluna devam eden milli takımın, bu akşam deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul'un önemli noktaları kırmızı beyaza bürünecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "#İstanbulKırmızıBeyaz" sloganıyla, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nde kırmızı beyaz ışıklandırma yapacak ve ay yıldızlı bayrağı yansıtacak.

Ayrıca üst geçitlere millilere destek pankartları asan büyükşehir belediyesi, İstanbul genelindeki meydanlarda da İzlanda-Türkiye maçını dev ekranlardan yayınlayacak. Havanın kararmasıyla başlayacak etkinlik, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
'İzlanda'yı da yeneceğiz''İzlanda'yı da yeneceğiz'
Bir milli maç talebi de Sivas'tanBir milli maç talebi de Sivas'tan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haliç Metro Geçiş Köprüsü istanbul Türkiye izlanda

En Çok Okunan Haberler

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Şener Özbayraklı Galatasaray formasını giydi

Şener Özbayraklı Galatasaray formasını giydi

Şenol Güneş'ten havaalanı krizine sert tepki!

Şenol Güneş'ten havaalanı krizine sert tepki!

Diagne sürprizi! Görüşmeler başlıyor

Diagne sürprizi! Görüşmeler başlıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul milli takım için kırmızı beyaza bürünecek

İstanbul milli takım için kırmızı beyaza bürünecek

'İzlanda'yı da yeneceğiz'

'İzlanda'yı da yeneceğiz'

Valilik EURO 2020 Elemelerindeki bir maçın Sivas'ta oynanması için başvuru yaptı

Bir milli maç talebi de Sivas'tan

Şenol Güneş'ten havaalanı krizine sert tepki!

Şenol Güneş'ten havaalanı krizine sert tepki!

ISAVIA'dan İzlanda'da yaşanan krizle ilgili açıklama geldi!

İzlanda'dan bir resmi açıklama daha!

TFF'den İzlanda skandalı için ilk açıklama!

TFF'den İzlanda skandalı için ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.