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İstanbul Şile'de şaşırtan görüntü! Ünlü plaj boş kaldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

İstanbulluların Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkması ile Şile plajları da boş kaldı. Daha önce iğne atılsa yere düşülmeyen plajlardaki sakinlik havadan görüntülendi.

Bayram tatillerini İstanbul dışında geçiren çoğu vatandaş bu sene Şile’yi tercih etmedi. Şile plajlarının geçen yıllara göre bayramın ilk gününde boş olması dikkat çekti. Çok az kişinin denize girdiği plajlar havadan da görüntülendi. Şile'de denize giren vatandaşların güvenliği için cankurtaranlar hazır bekletildi. Plajda aynı zamanda bir jetski ile bir bot boğulma olaylarına karşı hazır bekletildi.

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Bayram tatilini Şile'de geçiren Nurdan Sezer, "Güzel, huzurluyuz, mutluyuz. Çocuklarımız ile birlikte İstanbul'dan geldik. Tatilin tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

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Cemal Han ise, "İyi bir gün geçiriyoruz. 9 gün tatil herkes için güzel oldu. Herkes için huzurlu, mutlu bir bayram geçer. Herkesin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şile plaj bayram istanbul

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