Mynet Trend

İstanbul'ta trafiği kilitleyen kaza! 7 araç birbirine girdi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'ta trafiği kilitleyen kaza! 7 araç birbirine girdi

Kaza, sabah saatlerinde Esenyurt Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolu, gişeler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hususi araç sürücüsü önündeki aracın yavaşlamasıyla birlikte ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen 6 araçta duramayarak birbirine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken yoğun trafik ve kaza yeri havadan görüntülendi.

Yaşanan olayla ilgili konuşan bir kazazede sürücü, en arkadaki 2 aracın kaçtığını ifade ederek, “2 araç birbirine vurdu onlar aralarında anlaşıp kaçtılar. En öndeki kadın durdu arka arkaya birbirimize çarptık” dedi.

(DHA)

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
Ahmet Hakan köşesinden duyurdu: Rahmi Turan beni tehdit ettiAhmet Hakan köşesinden duyurdu: Rahmi Turan beni tehdit etti
İmamoğlu, Twitter'dan duyurdu! Bir ilkİmamoğlu, Twitter'dan duyurdu! Bir ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul TEM kaza trafik kazası

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'nun Zabıta Daire Başkanlığı ziyareti olay oldu!

İmamoğlu'nun Zabıta Daire Başkanlığı ziyareti olay oldu!

Rakamlar alarm veriyor! Dün itibarıyla yüzde 34,81

Rakamlar alarm veriyor! Dün itibarıyla yüzde 34,81

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Diyanet'ten 81 ile genelge! Yasaklandı

Diyanet'ten 81 ile genelge! Yasaklandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sahte bebekle dilenirken yakalandı

Sahte bebekle dilenirken yakalandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da kaybolan dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

Kayıp dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası görevlileri harekete geçirdi!

Hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası ortalığı karıştırdı

Eşini testereyle parçaladı! Çuvala koyup toprağa gömdü

Dehşet veren olay: Eşini testereyle parçaladı

Adana'da 5 yaşındaki Ömer otomatik kapıya sıkışarak hayatını kaybetti

Küçük çocuğun feci ölümü! Yıkıldılar

İBB Ulaşım Kongresi’nde arbede!

İBB kongresinde arbede!

Böylesi görülmedi! Tarih öğretmeni zabıta tarafından takip edildiğini sanınca...

Böylesi görülmedi! Tarih öğretmeni takip edildiğini sanınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.