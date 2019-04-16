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İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.04.2019 07:33 | Son Güncelleme

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Sube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaklaşık bin polisin katılımı, özel harekat polisi ve polis helikopterinin de desteğiyle 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda önceden tespit edilen 152 şüpheli gözaltına alınırken, Şişli’de bir evde ise organik sera ele geçirildi. 73 yaşındaki KOAH hastası oksijen tüpüne bağlı yaşayan torbacının yastığının altından ise çok miktarda ot esrar ele geçilirdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde yaklaşık 6 ay süren takipler neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Aylar süren fiziki ve teknik takiplerin ardından narkotik polisi operasyon için düğmeye bastı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde toplanan yaklaşık bin polis, hazırlıklarının tamamlamasının ardından harekete geçti.

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TORBACI YATAĞINDA UYURKEN YAKALANDI

Operasyonda özel harekat polislerinin de desteğiyle 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen narkotik polisi, girdikleri yerlerdeki 152 şüpheliyi etkisiz hale getiren ekipleri, adreslerde değişik didik arama yaptı. Kağıthane Çil Sokak’ta bir adrese giren narkotik polisi, eve girdiğinde şüphelinin çekyatta yattığını gördü. Baskında neye uğradığını şaşıran İsmail O., narkotik polisi tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. Ardından evde didik didik arama yapıldı.

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ORGANİK SERA ELE GEÇİRİLDİ

Şişli’de ise bir eve giren polis, yaptığı incelemelerde organik bir sera ele geçirdi. Seraya polis tarafından el konulurken, evdeki şüpheliler ise gözaltına alındı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda hassas burunlu narkotik köpekleriyle de didik didik arama yapıldı. İstanbul genelinde tek seferde yapılmış en büyük çaplı torbacı operasyonu olma özeliğini taşıyan çalışmada, zehir tacirlerine göz açtırılmadı.

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KOAH HASTASININ YASTIĞININ ALTINDAN OT ESRAR ÇIKTI

Öte yandan Seyrantepe’de bir eve de baskın yapan polis, bir odada oksijen tüpüne bağlı KOAH hastası olduğunu gördü. Büyük bir hassasiyetle odada arama yapan polis, hasta adamın yastığının altında çok miktarda ot esrar ele geçirdi. 73 yaşındaki Ahmet B.’ye maddelere soran polis, içiciyim sözünü diye duyunca şoke oldu. Aramaların ardından şahıs, sağlık ve polis ekiplerinin nezaretinde gözaltına alındı. Şahsın oksijen tüpünü kendine polisten gizlenmek ve çevrede dikkat çekmemek için kamuflaj olarak kullandığı öğrenildi.

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152 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 152 şüpheli ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere şubeye götürülürken, ele geçirilen malzemeleri ise el konuldu. Operasyonlara hız kesmeden devam edileceği öğrenildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul uyuşturucu operasyon narkotik

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