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İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü! Herkes o taksiye baktı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Yeşilköy Atatürk Havalimanı yolunda kaputu açık halde seyreden taksi şoförü hayrete düşürdü. D-100'de ilerleyen taksiyi görenlerin şaşkına döndüğü o anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da D-100 Karayolu Yeşilköy mevkisinde trafikte seyir halinde olan sürücüler, bir taksinin en sağ şeritten tuhaf bir şekilde gittiğini fark etti. Taksinin önüne geçen sürücü, aracın kaputunun açıldığını ve bu şekilde seyrettiğini gördü. Manzara karşısında şaşkınlık yaşayan sürücüler o anları cep telefonu ile kaydetti.

ARALIKTAN YOLA BAKTI

Sağ şeritte hızla ilerleyen taksi o sırada yolda seyreden diğer sürücüleri şaşkına çevirdi. Önündeki hasardan kaza yaptığı anlaşılan taksi sürücüsü, açık kaputun altındaki aralıktan yola bakarak ilerlemeye devam etti. (DHA, İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Taksi kaput kaza tehlikeli yolculuk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Motoru ferahlatıyor arkadaş.
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