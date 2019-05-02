İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü! Herkes o taksiye baktı

İstanbul'da D-100 Karayolu Yeşilköy mevkisinde trafikte seyir halinde olan sürücüler, bir taksinin en sağ şeritten tuhaf bir şekilde gittiğini fark etti. Taksinin önüne geçen sürücü, aracın kaputunun açıldığını ve bu şekilde seyrettiğini gördü. Manzara karşısında şaşkınlık yaşayan sürücüler o anları cep telefonu ile kaydetti.

ARALIKTAN YOLA BAKTI

Sağ şeritte hızla ilerleyen taksi o sırada yolda seyreden diğer sürücüleri şaşkına çevirdi. Önündeki hasardan kaza yaptığı anlaşılan taksi sürücüsü, açık kaputun altındaki aralıktan yola bakarak ilerlemeye devam etti. (DHA, İHA)





