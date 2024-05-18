İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Ceylan Ertem, Pınar Fidan ve Seda Yüz'e konuk oldu! Özel hayatı açık açık sorulunca... Verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı

Seslendirdiği şarkıları ve kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ceylan Ertem açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor.

Ünlü şarkıcı bu defa Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün YouTube programına konuk oldu. Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Ceylan Ertem köy hayatını da anlattı.

ÖZEL HAYATI AÇIK AÇIK SORULDU

İstanbul'u terk edip köye yerleşen ünlü isme köyde özel hayatını nasıl yaşadığı soruldu. Ceylan Ertem'e, Seda Yüz "seksi ne yapıyorsun, nasıl hallediyorsun?" diye sorarken Pınar Fidan da "Düşünmemeye mi çalışıyorsun?" diye sordu.

'KÖYDE ADAM BİTİNCE...'

Ceylan Ertem bu sorular karşısında sessizliğini korudu. Ertem'e daha sonra çok taşınmasına dair bir soru yöneltildi ve ünlü şarkıcı "Köyde adam bitince başka köye taşınmam gerekiyor. 20 senede 19 ev değiştirmek zorunda kaldım" diyerek yanıt verdi.