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'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyerek kızmıştı! Songül Karlı'nın oğlu büyüdü kocamana oldu! O karelere yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.05.2024 10:29
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Son dönemde yaptırdığı estetiklerle konuşulan ve değişimiyle Hadise ile Seda Sayan'a benzetilen Songül Karlı bu defa oğluyla gündem oldu. Daha önce "Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla uzun süre gündem olan Karlı, oğlu ile karelerini paylaştı. Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş kocaman oldu.

'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyerek kızmıştı! Songül Karlı'nın oğlu büyüdü kocamana oldu! O karelere yorum yağdı

Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla ve yaptırdığı estetik operasyonlarıyla dikkat çeken Songül Karlı her adımıyla olay oluyor.

songül

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı değişimiyle adından sıkça söz ettiriyor. Daha önce "Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla dikkat çeken Karlı şimdi de oğlu Efe Furkan Gümüş ile gündem oldu.

oğlu 1

Daha küçük yaşlarda annesinin estetikleri konusunda uyarılarda bulunan Efe Furkan Gümüş büyüdü kocaman oldu. Karlı oğlu ile karelerini 'Canım oğlum. İyikim notu ile peş peşe paylaştı.

oğlu 2

Songül Karlı'nın oğlu ile kareleri büyük beğeni toplarken ünlü ismin değişimi yine dikkatlerden kaçmadı.

Karlı'ya sosyal medyada; 'Aslanlar gibi olmuş', 'Oğlun kocaman olmuş', 'Songül yine değişmiş', 'Yüzüne yeni bir şeyler yaptırmış', 'Aynı annesi' gibi yorumlar yapıldı.

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Songül Karlı
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