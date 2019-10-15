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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 48,86 olarak ölçüldü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 15.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 54.14 azaldı. Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 45.86 olarak ölçüldü. En fazla su kaybının yaşandığı Papuçdere Barajında doluluk oranı yüzde 3'e kadar düştü.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 48,86 olarak ölçüldü

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 45.86 olarak ölçüldü. Bir anlamda barajların yüzde 54.14'ü boşaldı. En büyük su kaybının yaşandığı Papuçdere Barajında doluluk oranı yüzde 3'e kadar düştü. Geçen yıl bu tarihte 469 milyon metreküp su biriken İstanbul barajlarında, bugünkü ölçümlere göre 398 milyon metreküp su bulunuyor.

DOLULUK ORANI 45.86 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul Barajlarında bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 15'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 45.86 olarak ölçüldü.

PAPUÇDERE BARAJI ADETA KURUDU

İstanbul'un barajlarında en büyük su kaybı ise Papuçdere Barajında yaşandı. Papuçdere Barajında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 3'e kadar düştü. Bu barajın yakınında bulunan Kazandere Barajında doluluk oranı yüzde 13. 81 olarak ölçülürken, Istırancalar'da da doluluk oranı yüzde 25.74'e kadar geriledi.

EN FAZLA DOLULUK ORANI ELMALI BARAJINDA

İstanbul'un doluluk oranı en fazla barajı ise bir süre önce bakımdan geçirilen Elmalı Barajı oldu. Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 71.54 olarak ölçüldü. Terkos'ta doluluk oranı yüzde 63.68, Büyükçekmece'de yüzde 46.28 olarak ölçüldü.

İstanbul Barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları

Ömerli yüzde 45.51

Papuçdere yüzde 3.00

Sazlıdere yüzde 43.11

Büyükçekmece yüzde 46.28

Alibeyköy yüzde 37.99

Terkos yüzde 63.68

Kazandere yüzde 13.81

Elmalı yüzde 71.54

Darlık yüzde 51.28

Istarancalar yüzde 25.74

Kaynak: DHA


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pabuçdere barajı istanbul baraj

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