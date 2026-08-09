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İstanbul'un bir ilçesini ele geçirdiler! Su üstünde yumurtlayacaklar

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nde batan tekneler, dere boyunca görüntü kirliliğine ve tehlikeye yol açıyor. Tekneler karabatakların yuvası olurken, tekne sahipleri batan teknelerin kaldırılmasını istiyor.

İstanbul'un bir ilçesini ele geçirdiler! Su üstünde yumurtlayacaklar

Küçükçekmece'de göl ile Marmara Denizi arasında bağlantı sağlayan Menekşe Deresi'nde dere ortasında ve kenarlarda iplerle bağlanan teknelerden bazıları zaman içerisinde bakımsız hale gelerek battı. Dere içerisinde ve kıyıya yakın noktalarda bulunan batık tekneler çevrede görüntü kirliliğine neden olurken, bölgede tekne kullanan vatandaşlar için de tehlike oluşturuyor. Tekne sahipleri, soruna bir an önce çözüm bulunmasını talep ediyor. Öte yandan dere içerisinde bulunan batık teknelerin üzerinde ve çevresinde karabatakların yuva yaptığı görüldü.

İstanbul un bir ilçesini ele geçirdiler! Su üstünde yumurtlayacaklar 1

"AYLARDIR ORADA DURAN BATIK TEKNE VAR"

Menekşe Deresi'nde yaşanan soruna dikkat çeken Mehmet Balcı, bölgede batık teknelerin bulunduğunu belirterek, "Batık tekneler görüntü kirliliği gösteriyor. Batık tekneleri çıkarsınlar veya sahipleri gelip ilgilensin. Ortada batmış tekne var, aylardır orada duruyor. Çıkarılsın bunlar. Burada en az 5-6 tane batık tekne var" dedi.

İstanbul un bir ilçesini ele geçirdiler! Su üstünde yumurtlayacaklar 2

"BATIK TEKNELER KAZAYA SEBEBİYET VEREBİLİR"

Tekne sahibi Serkan Yusufoğlu ise batık teknelerin özellikle seyir sırasında sorun oluşturduğuna değinerek, "Biz burada tekne sahibiyiz. Bu batık teknelerle ilgili sıkıntımız büyük. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü batık tekneler burada kazaya sebebiyet verebilir. Tekneler bazen hızlı geçiyor. Batık teknelerin olduğu yerde bizim teknelerimizin altı vuruyor. Biz belediyeden bunların kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul un bir ilçesini ele geçirdiler! Su üstünde yumurtlayacaklar 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Küçükçekmece leylek dere tekne
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