Çöp kutusuna tarçın dökün çağrısı yapıldı!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sinekler de yeniden ortaya çıktı. Özellikle sıcak havalarda çöp kutularında hızlanan yiyecek bozulmaları, sinekleri bu alanlara çekiyor.

Çöp kutusunun kapağının açık kalması veya tam kapanmaması da sineklerin buraya yumurta bırakmasına neden olabiliyor. Ancak bu can sıkıcı soruna karşı evde bulunan basit bir malzemeden yardım alınabilir.

ÇÖP KUTUSUNA TARÇIN SERPİN

Temizlik içerikleriyle tanınan sosyal medya içerik üreticisi Anna Louisa, sinekleri uzaklaştırmak için öğütülmüş tarçın kullanılmasını önerdi.

Yapılması gereken ise oldukça basit. Çöp kutusunun içerisine ve kapağına bir miktar toz tarçın serpmek yeterli.

Tarçının yoğun kokusunun, çöpteki yiyecek ve çürüme kokularını bastırarak sineklerin ilgisini azaltabileceği belirtiliyor. Yöntem çöp kutusu tamamen boşken de kısmen doluyken de uygulanabiliyor.

SİNEKLER TARÇIN KOKUSUNU SEVMİYOR

Tarçının güçlü kokusunun ardında bulunan bazı uçucu bileşenlerin sineklerin hassas koku duyularını etkilediği belirtiliyor.

Tarçında bulunan sinamaldehit ve öjenol gibi bileşenlerin böcekler üzerinde caydırıcı etki gösterebildiği ifade ediliyor.

Tarçının yanı sıra limon ve biberiye gibi güçlü kokulu bazı doğal malzemelerin de sinekleri uzaklaştırmak için kullanılabileceği aktarılıyor.

EVDE DE KULLANILABİLİYOR

Tarçın yalnızca çöp kutularında değil, sineklerin eve girebileceği noktalarda da kullanılabiliyor.

Daha az dağınıklık isteyenler ise tarçın yağı damlatılmış pamuk parçalarını pencere veya kapı gibi giriş noktalarının yakınına yerleştirebilir.

Uzmanlara göre tarçın; sineklerin yanı sıra karıncalar, sivrisinekler, meyve sinekleri, yaprak bitleri ve bazı diğer böcekleri uzaklaştırmada da yardımcı olabilir.