İstanbul'un birbirinden özel müzeleri

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği İstanbul'daki müzeler, barındırdığı değerler ile tarih ve kültür açısından dünyanın önde gelen müzeleri arasında yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de en çok özel müzenin bulunduğu İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TBMM Milli Saraylar, TSK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve özel müzeler olmak üzere 90'nın üzerinde mekanıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

Türkiye'nin ilk büyük bütçeli özel müzeleri arasında gösterilen Sakıp Sabancı Müzesi, Emirgan'daki Atlı Köşk'te 2001'de kuruldu.

İstanbul'un şu ana dek ağırladığı en büyük sergilere de ev sahipliği yapmasıyla bilinen müzede, bugüne kadar Picasso, Rodin, Rembrandt, Anish Kapoor, Sophie Calle, Monet ve Rodin gibi birçok usta sanatçının eserleri sergilendi.

Müzenin klasik eserlerden oluşan kendi koleksiyonunda ayrıca hat sanatı, resim ve mobilya eserleri bulunuyor.

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ

Haliç'in kuzey kıyısında yaklaşık 27 bin metrekarelik alanda kurulan Rahmi M. Koç Müzesi, 13 Aralık 1994 yılında açıldı.