İstanbul'un göbeğinde dehşet anları!

"ELEMANIMIN KAFASINA DA SOPAYLA VURDULAR"

Saldırıya uğrayan esnaf Reşat Ağır, “Biz burada yıllarca esnaflık yapıyoruz. Buraya 3 kişilik bir grup geldi. Dükkanımız önüne gelip araçlarından müziği sonuna kadar açtılar. Ellerinde alkol şişeleri vardı, ortalıkta naralar atıp, küfür ediyorlardı. Birkaç hanımefendi uyardı, çok sayıda insan da polis ekiplerini aradı. Vatandaşın biri uyardı ancak onunla dalga geçip arkasından tekme atarak gönderdiler. Biz sabrettik, polisi aradık. Müşterilerimiz artık masadan kalkmaya başlayınca güzel bir şekilde uyarmaya gittik. Arkadaşlar böyle olmaz, rica ediyorum esnafız, ekmek kaybediyoruz gibi muhabbet ettik. Ancak adamlar direkt sin kaflı küfürler ettiler. Ondan sonra sen nasıl küfür edersin, kimsin demeden tartışmanın başında elindeki bira şişesini kafamda kırdı, 10 dikiş atıldı. Burnumda da kırıklar var. Darp raporlarını aldım. Benim bir elemanımın kafasına da sopayla vurdular” dedi.

"YETER ARTIK MEYDANA TURİZM POLİSİ İSTİYORUZ"

Galata Kulesi Meydanı’nın durumunun içler acısı olduğunu belirten Ağır, “Bizim kimsenin içkisiyle bir alakamız yok. Burası Galata Kulesi Meydanı, İstanbul’un simgesi biz burada esnafız ancak artık bıkkınlık getirdiler. Artık yanımızda efendi içenlere de bir şey demiyoruz. Ancak bunlar etrafa, sana, bana, çocuklarımıza hepimize zarar veriyorlar. Taktikleri ise kendilerini sinirli gösterip insanları bezdirmek. Her işi emniyete bırakmamak lazım ama her esnaf kendi önünü temizlemek zorundadır. Birbirimize yardımcı olmalıyız. Bizim kavgayla işimiz yok ama tabi adamın kafama şişeyle vuracağını nereden bileyim. Şehir eşkıyaları insanları artık bezdiriyorlar. Ben tabi ki bu kulede, meydanlarda turizm polisi olmasını istiyorum. Burada bir boşluk var. Şu an burada neredeyse her köşede alkol ve uyuşturucu kullanan çocuklar var. Bunlara artık bir şekilde çare bulmak lazım. İstanbul’un turisti buraya akıyor ama Galata Kulesi Meydanı şu an içler acısı durumda, bu meydan alkoliklere ve uyuşturucu bağımlılarına teslim edilmek üzere, esnaf çaresiz durumda. Allah sonumuzu hayır etsin” dedi.