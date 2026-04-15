İstanbul’un ilk videosu ortaya çıktı! 1897 yılına ait görüntüler şaşırttı

Bugün elimizin altındaki kameralarla her anı kaydedebiliyoruz. Ancak bir zamanlar bir şehri görüntülemek, adeta tarihe iz bırakmak anlamına geliyordu. İşte o izlerden biri, İstanbul’un bilinen en eski hareketli görüntülerinde karşımıza çıkıyor.

Sinemanın henüz yeni yeni hayatımıza girdiği bir dönemde, 3 Nisan 1897’de kaydedilen bu görüntüler, İstanbul’un geçmişine bir pencere açıyor...

İSTANBUL'UN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Fransız kameraman Alexandre Promio tarafından çekilen bu görüntüler, şehrin o dönemki yaşamını sade ama etkileyici bir şekilde yansıtıyor.

Boğaz’da süzülen kayıklar ve dönemin mimarisi… Hepsi, bugünün İstanbul’u ile geçmiş arasında duygusal bir bağ kurmamızı sağlıyor.

TANIDIK AMA BAMBAŞKA ŞEHİR

Görüntülere bakıldığında, bazı manzaralar hala tanıdık geliyor. Ancak detaylara dikkat edildiğinde bambaşka bir İstanbul ortaya çıkıyor.

Auguste Lumière ve Louis Lumière kardeşlerin ekibinde yer alan Alexandre Promio, dönemin en önemli kameramanlarından biriydi. Lumière ekibinin kameramanlarından biri olan Promio, 1890’ların sonunda birçok farklı şehirde çekimler gerçekleştirdi. İstanbul görüntüleri de bu seyahatlerin bir parçası olarak kayda alındı.