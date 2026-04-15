İstanbul'un yeni yüzü: Bir yanda köprü diğer yanda keçiler

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde havadan kaydedilen görüntüler, Kanal İstanbul projesi öncesinde bölgenin geçirdiği dönüşümü gözler önüne serdi. Sazlıbosna'da bir yanda dev ulaşım projesinin önemli ayaklarından biri olan Sazlıdere köprüsü hızla yükselirken, hemen yanı başında keçilerin çoban eşliğinde merada otlamaya devam etmesi dikkat çekti.

Kanal İstanbul projesi kapsamında inşa edilen 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Köprü ayaklarının büyük ölçüde tamamlandığı ve tabliye yerleştirme aşamasına geçildiği görülürken, dev vinçlerin eş zamanlı çalışması havadan görüntülere yansıdı.

Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak köprünün ana açıklığının 440 metre, toplam uzunluğunun ise yaklaşım viyadükleriyle birlikte 1618 metreye ulaşması planlanıyor.

BİR YANDA KÖPRÜ BİR YANDA KEÇİLER

Dron ile kaydedilen görüntülerde, köprünün hemen yanında yer alan merada keçi sürüsünün otlamaya devam ettiği görüldü. Çoban eşliğinde ilerleyen sürü ile yükselen beton kulelerin aynı karede yer alması, bölgedeki dönüşümü çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Köprü inşaatının çevresinde yer alan Hacımaşlı bölgesinde ise konut projelerinin hızla yükseldiği gözlendi. Köprü ayaklarıyla birlikte yeni kurulan yerleşim bölgeleri ve genişleyen şantiye alanları, bölgenin kısa sürede tamamen değişeceğinin en somut örnekleri.

Ortaya çıkan görüntüler, İstanbul'un geleceğini şekillendirecek projelerden biri yükselirken, bölgenin doğal ve kırsal dokusunun da henüz tamamen kaybolmadığını gözler önüne serdi. Köprü ve beraberindeki bağlantı yolları ile birlikte Ispartakule'deki gayrimenkullerin de değeri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bölgedeki evler yatırımcıların da en gözde konumları arasında yer alıyor.
Kaynak: İHA

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul İstanbul Arnavutköy
