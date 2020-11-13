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İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Formula 1 paylaşımı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.11.2020 12:04 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan haftasonu gerçekleştirilecek Formula 1 yarışına ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan, haftasonu gerçekleştirilecek olan Formula 1 yarışlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, Formula 1 yarışlarıyla ilgili megakentte kaydedilen görüntülerin yer aldığı paylaşımında, “#Formula1 heyecanı İstanbul’dan dünyaya yayılıyor. Bu hafta sonu @F1 severlerin gözü #İntercityİstanbulPark’ta olacak” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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