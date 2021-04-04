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İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru!

04.04.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru!

İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'den dünya rekoru. Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilen yarışı birinci bitiren Chepngetich, 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı.

ERKEKLERDE İSTANBUL YARI MARATON REKORU KIRILDI

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı. Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.

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