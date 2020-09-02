İstanbul'a uzanan sırlar: Zalim İstanbul'un konusu ve oyuncuları

Zalim İstanbul dizi oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyordu. Dizinin başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Berker Güven, Simay Barlas, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek bulunuyordu. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, ilk bölümüyle 18 Şubat 2019 tarihinde ekrana gelmişti. Dizinin başarılı kadrosundan bahsettikten sonra sırlarla dolu konusuna geldi sıra. Peki, Zalim İstanbul konusu nedir? Zalim İstanbul Dizisi Konusu Dizi, "Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir." sözüyle yayınlanmaya başladığı günden itibaren gizem oluşturmuştu. Zalim İstanbul'un genel hikayesi Antakya'dan İstanbul'a kadar uzanan bir varoluş mücadelesinden oluşur. Bu mücadelenin ana karakteri olan Seher, üç çocuğu ile birlikte Antakya'da yaşar. Mücadeleye başka bir pencereden dahil olan Agah Karaçay ise lojistik sektörünün devleri arasında yer alır. Agah, aynı zamanda Seher'in memleketlisidir. Seher ve Agah Karaçay'ın yollarının kesişmesiyle herkesi sınava sokacak, sırlarla dolu bir yolculuk başlamış olur.

Zalim İstanbul oyuncu kadrosunda yer alan Deniz Uğur’un canlandırdığı Seher karakteri, değerlerine sıkı sıkıya bağlı, tam bir Anadolu kadını. Onun en değerli varlıkları ise evlatları. Öyle ki, "Hamurlarını toprağımda ellerimle yoğurmuşum! Günah, haram bilmez benim evlatlarım." diyerek sadece çocuklarıyla ilgili durumlarda büyük sözler eder. Lojistik sektörünün devlerinden olan Agah Karaçay ise, çocukluğunda geçirdiği bir kaza nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı kalan yeğenine memleketinden gelin aramaya başlar. Bu konuyla ilgili bir teklif gelir ve babaanne Neriman'a ulaşır. Teklifi getiren Karaçayların evinin yadigarı, Neriman'ın ise memleketlisidir. Ancak Neriman’ın bildiği bir şey var. Seher böyle bir teklifi asla kabul etmez. Babaanne Neriman, Seher’in bu teklife sıcak bakmasını sağlamak için küçük torununu da yanına çekerek türlü oyunlar planlamaya başlar. Karaçayların dışarıdan görünen renkli, ihtişamlı dünyalarının arka yüzünde sırlar ve tehlikeler barınır. Seher, hikayenin devamında ailesiyle birlikte Karaçay köşküne adım atar. Burada en korktuğu şeyle, çocuklarıyla sınanacağını bilmez. Hırs ve para, iki aileyi derinden sarsar ve ailelerin önemli taşları yerinden oynar.

Zalim İstanbul Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Seher (Deniz Uğur) Zalim İstanbul Seher karakteri, üç çocuğu olan gururlu bir anne. Eşi vefat ettikten sonra çocukları ve kayınvalidesi ile birlikte yaşar. Çocuklarını tek başına büyütmenin yükünü taşır Seher. Bu nedenle de çocuklarının üzerine fazlasıyla titrer. Küçük bir memlekette çocuk büyütmenin verdiği kuralcılık ve baskıcılık vardır onun üzerinde. Ancak bir o kadar da sevgi dolu bir annedir. Kanaatkar, fazlasını istemeyi bilmeyen bir yanı var. Bu özellik kimine göre dar görüşlü olarak nitelendirilse de Seher'in hayata karşı hırslı olmadığını gösterir. Zalim İstanbul karakterleri arasında inançlı ve evlatlarının iyiliğinden başka bir şeyi düşünmeyen bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Seher, "Üç tane pırlantam var bu hayatta, onlara dil uzattırmam." dese de, hayat onu evlatlarıyla ve değerleriyle sınamaya hazır. Tiyatro ve dizi oyuncusu, dublaj sanatçısı ve senaryo yazarı olmasıyla ön planda olan Deniz Uğur, başarılı oyunculuğuyla Zalim İstanbul'da kendini gösterdi. Agah (Fikret Kuşkan) Agah, Karaçay ailesinin reisi. Ailesine karşı otoriter olan Agah, lojistik sektörünün devlerinden biri. Zenginliği onun memleketiyle olan bağlarını koparmamıştır. Memleketine, toprağına hala sıkı sıkıya bağlıdır. Sektörün en eski ve köklü şirketlerinden olan "Karaçay Lojistik"in kurucusudur. Abisi öldükten sonra ona bir söz vermiştir. Karaçay adını sektörün en üst mertebesine taşıyacaktır. Görünen o ki, sözünü tutmuştur Agah. Dev bir ismi taşımanın verdiği güçlü karakter ve asil duruşuyla cemiyet hayatında belli bir saygınlığa sahip olmuştur. Onun en değer verdiği şey ise, abisinin emaneti Nedim'dir. Nedim'i kendi evladı gibi görür ve gözünden bile sakınır. Abisinin ölümünden sonra Agah'ın üzerindeki sorumluluk katlanmıştır. Agah, emanetini korumaya yemin etmiştir. Çocuklarını seven Agah, ailesine sahip çıkabilmek ve otoritesini koruyabilmek için daima sert ve mesafeli duruşunu korur.

Zalim İstanbul Agah karakterini canlandıran Kuşkan, sektörün tecrübeli oyuncularından biri. Parmaklıklar Ardında, Hanımın Çiftliği gibi dizilerde rol alan oyuncuya bu kez Kanal D Zalim İstanbul dizisiyle kapılarını açtı. Şeniz (Mine Tugay) Mine Tugay; Agah Bey'in biricik eşi, aile dinamiğini yöneten, Karaçay adını sosyetede layığıyla temsil eden, dominant bir anne rolünü üstlenir. Mine Tugay’ın canlandırdığı Zalim İstanbul Şeniz karakteri, sosyal hayatta ve cemiyette oldukça aktif. Gençliği, güzelliği ve keskin zekasıyla kendini her durumda ön plana çıkarmayı başarır. Hayır işlerinin peşinde koşar. Bu sayede ailesinin prestijini arttıracaktır. Çünkü prestij onun için her şeydir. Sonra ise en önem verdiği şey biricik oğlu Cenk'tir. Kızı ve kocasını bir sonraki sıraya koyar Şeniz. Hayattaki iki önemli değerini, prestiji ve şımarık oğlunu, koruyabilmek için üzerinde ağır bir yük taşır. Medcezir dizisinin başrollerinden biri olan Mine Tugay, başarısı ve güzelliğiyle Zalim İstanbul'da da kalpleri bir kez daha fethetti.

Cenk (Ozan Dolunay) Agah Bey ve Şeniz Hanım'ın yakışıklı oğludur Zalim İstanbul Cenk karakteri. Dikkatleri üzerine çekmek ve babasını kışkırtmak için türlü işler çevirir. Sorumsuz olmasıyla ön plana çıkan Cenk, babasının gücünü babasına karşı kullanır. Yakışıklı ve genç kızların sevgilisidir. Ancak bu özelliklerinin arkasında yüreğini dağlayan, üzerinde sorumluluk oluşturan büyük bir sırra sahip. Cenk; bu sorumluluğu daha fazla taşıyamayacak, sırrı saklayamayacaktır. Heyecan veren olaylar devam ederken Zalim İstanbul final sahnesinde Cenk karakteriyle izleyicileri şaşırtır. Damla (Simay Barlas) Damla ise Karaçay adını sosyal medyada temsil eder. Hayatın gerçeklerini göz ardı ederek kendini sosyal hayata kaptırmıştır. Annesine hayranlığıyla onun izinden giden, annesinin küçük kopyasıdır. Damla çocukluğunu, sevmediği kuzeninden kaçarak geçirmiştir. Kuzeni Nedim'in varlığı yüzünden arkadaşlarını bile eve davet edemez. Kuzenine acıyan Damla, onunla göz teması bile kurmaz. Son derece materyalist, bir o kadar da tuttuğunu koparan bir karakter.

Zalim İstanbul Damla karakteriyle kendini gösteren Simay Barlas; Paramparça, Hayat Bazen Tatlıdır ve Adı Efsane dizilerinde de yer aldı. Nedim (Berker Güven) Zalim İstanbul oyuncuları arasında performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Berker Güven’in canlandırdığı Nedim karakteri, Agah Bey'in abisinden kalan emaneti, yeğenidir. Çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucunda felç kalmıştır. Amcası, Nedim'in geçirdiği kazadan dolayı kendini suçlar. Bu nedenle de onun üstüne titrer. Amcası dışında bir destekçisi olmayan Nedim, zaman zaman düzelme belirtileri gösterse de sağlık durumu gerilemiştir. Evde Nedim'in sağlık durumunun iyileşmesinden rahatsız olanlar birileri vardır. Bunlar Nedim'in şahit olduğu bazı durumlara karşı çeşitli önlemler alacaklardır. Berker Güven; Vatanım Sensin dizisinde başarılı performans gösterdi. Daha sonra ise Zalim İstanbul Nedim karakterini canlandırmaya başladı. Ceren (Bahar Şahin) Seher'in lükse, magazine düşkün kızıdır. Medyada gördüğü hayatları yaşamak uğruna aklına ne gelirse yapan birisi. Güzelliğinin farkında, tutkulu, 20'li yaşlarının başında. Karda yürüyüp izini belli etmeyen karakteriyle karşısına çıkan fırsatları hiç düşünmeden değerlendirir. Bir sonraki hedefi ise planladığı gibi kolay olmayacak, ailesini derinden sarsacaktır.