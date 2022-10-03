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İstanbul'da artık evcil hayvanlarla toplu ulaşımda yolculuk yapılabilecek

03.10.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da artık evcil hayvanlarla toplu ulaşımda yolculuk yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla alınan kararla bundan sonra toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanların sahipleriyle yolculuk yapabileceğini duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturularak toplu ulaşım araçlarında kedi, köpek ve kuşların sahipleriyle seyahat edebilme şartları yeniden düzenlendi.

Buna göre metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu, 5 kilogramdan fazla köpekler ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek.

Köpekler, ağızlık ve tasmalarıyla kediler, özel çantalarıyla kuşlar da kafesleriyle seyahat edebilecek.

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İstanbul toplu ulaşım ibb

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