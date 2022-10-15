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İstanbul'da Atatürk Köprüsü'nden bir kişinin atla geçişi cep telefonuyla görüntülendi

15.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Atatürk Köprüsü'nden bir kişinin atla geçişi cep telefonuyla görüntülendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden bir kişinin atla geçişi, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, bir kişi trafik akışının olduğu Atatürk Köprüsü'nden atla geçti.

Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.

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At Unkapanı Köprüsü

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