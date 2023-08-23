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İstanbul'da bir kişi tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü

23.08.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da bir kişi tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.

İstanbul'da bir kişi tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında oturan Şehmuz Ç. ile Meryem Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Şehmuz Ç, silahla eşine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meryem Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin Şehmuz Ç'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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