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İstanbul'da "hırsız" diye bağırarak kuryeyi darbeden şüpheli 30 bin doları gasbetti

11.06.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "hırsız" diye bağırarak kuryeyi darbeden şüpheli 30 bin doları gasbetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te bir şüpheli, döviz bürosu kuryesini darbederek yaklaşık 30 bin doları alıp kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aksaray Saitefendi Sokak'ta 9 Haziran'da öğlen saatlerinde döviz bürosu kuryesinin, elinde paraların bulunduğu poşetle yolda yürürken peşinden koşan bir şüphelinin saldırısına uğraması üzerine çalışma başlatıldı.

İncelemede, şüphelinin, saldırdığı kuryeyi yere yatırarak darbettikten sonra elindeki poşeti almaya çalışırken kendisini mağdurmuş gibi gösterdiği, "hırsız" diye bağırarak parasının çalındığını söylediği, boğuşma esnasında yere saçılan dolar destesini alarak kaçtığı anlaşıldı.

Yaklaşık 30 bin dolar çaldığı öne sürülen şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, olay anı güvelik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, saldırganın peşinden koşarak geldiği kuryeyi yere yatırması, darbetmesi ve etrafa saçılan paraları alarak kaçması yer alıyor. Olaya şahit olan çevredekilerin de durumu bilmemeleri üzerine saldırgana müdahale etmemesi görüntülere yansıdı.

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