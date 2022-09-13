İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, su fiyatlarına yüzde 40,38 oranında zam yapıldı.

İSKİ 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün, İSKİ su ve atık su tarife teklifleri gündeme geldi.

İBB Meclisi'nde gruplarının ortak teklifiyle suya yüzde 40,38 zam yapıldı.



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