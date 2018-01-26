MAGAZİN

İstanbullu Gelin 34. yeni bölüm izle: Esma'nın itrafları konağı karıştırdı! (Star TV canlı izle)

DİZİ HABERLERİ | 26.01.2018 14:18 | Son Güncelleme 6 saat önce

İstanbullu Gelin 34. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de olacak. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin yeni bölümde konakta işler karışıyor. Yangın sonrasında Faruk, Esma Hanım ile Reyhan farklı şekilde olayları anlatması sonrasında şüpheleri artıyor. Esma Hanım ise Garip ile olan ilişkini önce Faruk'a sonra da herkese söyler. Fakat beklemediği şekilde tepki ile karşılaşır. İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak?

İstanbullu Gelin 34. yeni bölüm izle: Esma'nın itrafları konağı karıştırdı! (Star TV canlı izle)

İstanbullu Gelin 34. yeni bölüm merakla bekleniyor. Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin, her cuma akşamı Star TV ekranlarında hayranları ile buluşuyor. Senaryosu gerçek bir hayat hikayesine dayanan İstanbullu Gelin son bölümde meydana gelen yangın, birçok gerçeği gün yüzüne çıkmasına sebep olur. Esma ile Reyhan, olayları farklı bir şekilde anlatması ve olay yerinde bulduğu çakmak ile Faruk'un olay ile şüpheleri iyice artar. Esma Hanım ise Garip ile olan ilişkisini Faruk'a söyler. Faruk ise bunun üzerine konağı terketme kararı alır.

FARUK EVİ TERKEDİYOR!

İstanbullu Gelin yeni bölümde Esma Hanım'ın korktuğu başına geliyor. Herşeyi göze alarak açıkladığı Garip ile olan ilişkisi nedeniyle Faruk'tan sert tepki gören Esma Hanım, aynı şekilde diğer oğulları da "Üvey baba istemiyoruz" şeklinde cevap verirler. Ortamın böyle gergin olduğu bir zamanda Süreyya ise çareyi konaktan uzaklaşmakta bulur ve Uludağ'da kısa bir tatil ayarlar. Ve Faruk ile Süreyya aşklarını tazeler. Peki Süreyya'nın hamilelik testi nasıl çıktı? Sonucu Faruk'a söyleyecek mi?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve özeti haberimizde. Bu akşam İstanbullu Gelin yeni bölümü, Star TV canlı yayını ile haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.

İstanbullu Gelin 34. yeni bölümü izlemek için tıklayınız

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u harekete geçirir. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirir. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırır. Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırır. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verir. Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem farklı duygularla da olsa aynı haberi beklemeye koyulurlar. Faruk kafasındaki soru işaretlerinden kurtulamaz. İzlediği yol onu duyduğunda inanamayacağı bir gerçekle karşı karşıya bırakacaktır.

Oyuncu Kadrosu:
Faruk: Özcan Deniz
Süreyya: Aslı Enver
Esma: İpek Bilgin
Fikret: Salih Bademci
Adem: Fırat Tanış
Osman: Güven Murat Akpınar
Murat: Berkay Hardal
Senem: Neslihan Yeldan
İpek: Dilara Aksüyek
Kıymet: Nergis Çorakçı
Nurgül: Pelinsu Pir
Gülistan: Eren Balkan
Mustafa: Ahmet Sabri Özmener
Nazif: Muharrem Türkseven
Garip: Tamer Levent

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin istanbullu gelin izle istanbullu gelin yeni bölüm İstanbullu Gelin 34 bölüm star tv

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

İlginizi Çekebilir

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

O Ses Türkiye'de çocukluk aşkı için gözyaşı döken Ozan Ahmedov performansıyla mest etti

O Ses Türkiye'de çocukluk aşkı için gözyaşı döken Ozan Ahmedov performansıyla mest etti

İddialı başlayan dizi reyting kurbanı oldu!

İddialı başlayan dizi reyting kurbanı oldu!

Yılbaşında Acun Ilıcalı'yı izleyenlerin sayısı bir ülke nüfusu kadar

Yılbaşında Acun Ilıcalı'yı izleyenlerin sayısı bir ülke nüfusu kadar

'Yaparsın Aşkım'a Karadenizli yarışmacı damga vurdu! İlker Ayrık zor sakinleştirdi

'Yaparsın Aşkım'a Karadenizli yarışmacı damga vurdu! İlker Ayrık zor sakinleştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bizim Hikaye 19. son bölüm izle: Barış, elini kana mı buladı? Filiz'in annesi ölecek mi? 20. yeni Bölüm fragmanı ne zaman?

Bizim Hikaye 19. son bölüm izle: Barış, elini kana mı buladı? Filiz'in annesi ölecek mi? 20. yeni Bölüm fragmanı ne zaman?

Ufak Tefek Cinayetler 14. yeni bölüm fragmanı: Geçmişin hesabı görülüyor, yeni bölümde Merve'ye boşanma şoku!

Ufak Tefek Cinayetler 14. yeni bölüm fragmanı: Geçmişin hesabı görülüyor, yeni bölümde Merve'ye boşanma şoku!

Beyaz Show'un konukları kimler? Bu akşam Beyaz Show var mı? İşte Kanal D yayın akışı (26 Ocak Cuma)

Beyaz Show'un konukları kimler? Bu akşam Beyaz Show var mı? İşte Kanal D yayın akışı (26 Ocak Cuma)

Balçiçek İlter'de talihsiz anlar! Canlı yayında yere yuvarlandı

Balçiçek İlter'de talihsiz anlar! Canlı yayında yere yuvarlandı

Siyah İnci 17. son bölüm izle: Irmak'a ne oldu? (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah İnci 17. son bölüm izle: Irmak'a ne oldu? (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Masum Değiliz dizisinden ilk fragman yayınlandı

Masum Değiliz dizisinden ilk fragman yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.