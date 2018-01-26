İstanbullu Gelin 34. yeni bölüm izle: Esma'nın itrafları konağı karıştırdı! (Star TV canlı izle)

İstanbullu Gelin 34. yeni bölüm merakla bekleniyor. Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin, her cuma akşamı Star TV ekranlarında hayranları ile buluşuyor. Senaryosu gerçek bir hayat hikayesine dayanan İstanbullu Gelin son bölümde meydana gelen yangın, birçok gerçeği gün yüzüne çıkmasına sebep olur. Esma ile Reyhan, olayları farklı bir şekilde anlatması ve olay yerinde bulduğu çakmak ile Faruk'un olay ile şüpheleri iyice artar. Esma Hanım ise Garip ile olan ilişkisini Faruk'a söyler. Faruk ise bunun üzerine konağı terketme kararı alır.

FARUK EVİ TERKEDİYOR!

İstanbullu Gelin yeni bölümde Esma Hanım'ın korktuğu başına geliyor. Herşeyi göze alarak açıkladığı Garip ile olan ilişkisi nedeniyle Faruk'tan sert tepki gören Esma Hanım, aynı şekilde diğer oğulları da "Üvey baba istemiyoruz" şeklinde cevap verirler. Ortamın böyle gergin olduğu bir zamanda Süreyya ise çareyi konaktan uzaklaşmakta bulur ve Uludağ'da kısa bir tatil ayarlar. Ve Faruk ile Süreyya aşklarını tazeler. Peki Süreyya'nın hamilelik testi nasıl çıktı? Sonucu Faruk'a söyleyecek mi?