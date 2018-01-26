İstanbullu Gelin 34. yeni bölüm izle: Esma'nın itrafları konağı karıştırdı! (Star TV canlı izle)

İstanbullu Gelin 34. yeni bölüm merakla bekleniyor. Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin, her cuma akşamı Star TV ekranlarında hayranları ile buluşuyor. Senaryosu gerçek bir hayat hikayesine dayanan İstanbullu Gelin son bölümde meydana gelen yangın, birçok gerçeği gün yüzüne çıkmasına sebep olur. Esma ile Reyhan, olayları farklı bir şekilde anlatması ve olay yerinde bulduğu çakmak ile Faruk'un olay ile şüpheleri iyice artar. Esma Hanım ise Garip ile olan ilişkisini Faruk'a söyler. Faruk ise bunun üzerine konağı terketme kararı alır.
FARUK EVİ TERKEDİYOR!
İstanbullu Gelin yeni bölümde Esma Hanım'ın korktuğu başına geliyor. Herşeyi göze alarak açıkladığı Garip ile olan ilişkisi nedeniyle Faruk'tan sert tepki gören Esma Hanım, aynı şekilde diğer oğulları da "Üvey baba istemiyoruz" şeklinde cevap verirler. Ortamın böyle gergin olduğu bir zamanda Süreyya ise çareyi konaktan uzaklaşmakta bulur ve Uludağ'da kısa bir tatil ayarlar. Ve Faruk ile Süreyya aşklarını tazeler. Peki Süreyya'nın hamilelik testi nasıl çıktı? Sonucu Faruk'a söyleyecek mi?
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve özeti haberimizde. Bu akşam İstanbullu Gelin yeni bölümü, Star TV canlı yayını ile haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.
İstanbullu Gelin 34. yeni bölümü izlemek için tıklayınız
İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u harekete geçirir. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirir. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırır. Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırır. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verir. Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem farklı duygularla da olsa aynı haberi beklemeye koyulurlar. Faruk kafasındaki soru işaretlerinden kurtulamaz. İzlediği yol onu duyduğunda inanamayacağı bir gerçekle karşı karşıya bırakacaktır.
Oyuncu Kadrosu:
Faruk: Özcan Deniz
Süreyya: Aslı Enver
Esma: İpek Bilgin
Fikret: Salih Bademci
Adem: Fırat Tanış
Osman: Güven Murat Akpınar
Murat: Berkay Hardal
Senem: Neslihan Yeldan
İpek: Dilara Aksüyek
Kıymet: Nergis Çorakçı
Nurgül: Pelinsu Pir
Gülistan: Eren Balkan
Mustafa: Ahmet Sabri Özmener
Nazif: Muharrem Türkseven
Garip: Tamer Levent
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