İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Faruk, Fikret'in ihanetine köpürdü!

İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm 2. fragmanını izleyenler bu sefer Fikret'in yaptıkları karşısında şok oldular. Star TV'de her cuma akşamları ekrana gelen, senaryosu gerçek bir hayat hikayesine dayanan İstanbullu Gelin yeni bölümde Boranların konağında sular durulmuyor. Osman evi terk etmesi ile sonuçlanan Esma'nın itirafı sonrasında Fikret'in yaptıkları herkesi şok etti. Korktuğu başına gelen Faruk, Fikret'in hareketi sonrasında çılgına döndü. Ve Süreyya'da Faruk'un bu sinirli halinde payını aldı. İşte İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair tahminler...

İSTANBULLU GELİN 35. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölümde Boranlar, bu sefer Fikret'in yaptığı ile sarsılıyor. Konağa bomba gibi düşen olayda Fikret, bütün hisselerini Adem'e satar. Böylece Adem, şirketin yönetim kuruluna girmeyi başarır. Adem, bu planını işlerken annesine Boranların konağına yerleşme sözü verir. Diğer yandan bu olayı duyan Faruk, Fikret'in nasıl böyle birşey yaptığını öğrenmek ve hesap sormak için yanına gider. Öfkeden çılgına dönen Faruk, Fikret'e esip gürler. Ama olanlar olmuştur. Bu olay, konakta Süreyya ile İpek'in arasında da soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Ve Süreyya, bir yandan konağı toplamaya çalışırken Faruk'un öfkesinden de payını alır. İşte İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm 2. fragmanı...