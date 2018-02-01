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İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Faruk, Fikret'in ihanetine köpürdü!

DİZİ HABERLERİ | 01.02.2018 15:28 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'nin cuma akşamları ekrana getirdiği İstanbullu Gelin yeni bölümde konakta sular yine durulmuyor. Geçen bölümde Esma'nın Garip ile ilişkisini açıklaması sonrasında dağılan konak ahalisi bir kez daha sarsıldı. Fikret'in hisselerini Adem'e satması ve onu yönetim kuruluna girmesine sebep olması Faruk'u çok sinirlendiriyor. İşte İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm 2. fragmanı ve fragman tahminleri...

İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Faruk, Fikret'in ihanetine köpürdü!

İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm 2. fragmanını izleyenler bu sefer Fikret'in yaptıkları karşısında şok oldular. Star TV'de her cuma akşamları ekrana gelen, senaryosu gerçek bir hayat hikayesine dayanan İstanbullu Gelin yeni bölümde Boranların konağında sular durulmuyor. Osman evi terk etmesi ile sonuçlanan Esma'nın itirafı sonrasında Fikret'in yaptıkları herkesi şok etti. Korktuğu başına gelen Faruk, Fikret'in hareketi sonrasında çılgına döndü. Ve Süreyya'da Faruk'un bu sinirli halinde payını aldı. İşte İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair tahminler...

İSTANBULLU GELİN 35. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölümde Boranlar, bu sefer Fikret'in yaptığı ile sarsılıyor. Konağa bomba gibi düşen olayda Fikret, bütün hisselerini Adem'e satar. Böylece Adem, şirketin yönetim kuruluna girmeyi başarır. Adem, bu planını işlerken annesine Boranların konağına yerleşme sözü verir. Diğer yandan bu olayı duyan Faruk, Fikret'in nasıl böyle birşey yaptığını öğrenmek ve hesap sormak için yanına gider. Öfkeden çılgına dönen Faruk, Fikret'e esip gürler. Ama olanlar olmuştur. Bu olay, konakta Süreyya ile İpek'in arasında da soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Ve Süreyya, bir yandan konağı toplamaya çalışırken Faruk'un öfkesinden de payını alır. İşte İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstanbullu Gelin 35. yeni bölümde; Faruk, Akif’i yalnız bırakmaz; Senem’i istemek için gelin evine giderler. Ancak Süreyya ve Dilara’nın damada bir sürprizi vardır.

Fikret’in hamlesi Faruk’la olan ilişkisini hiç olmadığı kadar sert bir şekilde etkiler. Osman’ın aldığı karar herkesi şok eder. Begüm en çok korktuğu şeyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalır.

Neredeyse unuttuğu bir plan, Esma’nın içine şüphe tohumları eker. Fikret ve Murat konakta fırtınalar koparacak kararlarını hayata geçirirler.

Ne olursa olsun Faruk Akif’i yalnız bırakmaz. İkili Senem’i istemek için gelin evine gider. Ancak Süreyya ve Dilara’dan kız almak hiç de kolay değildir.

Ufak bir detayı gözden kaçırmayan Adem’in söyledikleri, Faruk’un bir süredir kafasını meşgul eden yapbozu sonunda tamamlanmasını sağlayacaktır.

Yayın Günü: 2 Şubat Cuma
Yayın Saati: 20.00

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