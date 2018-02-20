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İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı: Süreyya neden bayıldı? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 20.02.2018 14:09 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Annesi Begüm'ün ölüdüğünü öğrenen Emir'in soruları ile başlayan fragmanda Süreyya'nın Esma Hanım ile tartışması sonrasında bayılması herkesi heyecanlandırdı. Süreyya'ya ne oldu? İşte İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı: Süreyya neden bayıldı? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı ve gerçek hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin son bölümünde Begüm'ün ölümü izleyenleri ağlatmıştı. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Emir'in annesine dair sorularına babası Faruk cevap vermeye çalışıyor. Diğer yandan Süreyya ile Esma Hanım arasından şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışma sonrasında Süreyya'nın bayılması herkesi telaşlandırdı. Peki Süreyya'ya ne oldu? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merak ediliyordu. Son bölümde gözyaşlarının sel olduğu İstanbullu Gelin dizisinde Emir, annesi Begüm'ün ölümü ardından "Annem şimdi nereye gidecek? Gittiği yerden beni görebilecek mi?" gibi sorular yöneltiyor. Diğer yandan konakta Fikret ile asistanı arasında yaşananlar ve İpek'e boşanma davası açması karşısında Esma Hanım Fikret'e tepki gösteriyor. Bu olaya müdahil olan Süreyya ise Esma Hanım'a "Aileyi aile yapan şey sevgi, kalp. Ki sizde olduğunu sanmadığım kalp" diyor. Fragmanın sonunda Süreyya'nın bayılması ise izleyenler tarafından hamile olmasına yorumlandı. Peki Süreyya neden bayıldı? İşte yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya ve Begüm arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya evrilir. Süreyya ile Begüm arasında Emir için izin isteme konusu sonrasında Begüm son günleri kaldığını söylemek zorunda kaldı. Süreyya, bu durum karşısında şok olurken Faruk'u haberdar eder. Faruk ise Begüm'e destek olarak "Bu durumu atlatacağız" der. Begüm ise pek umudu olmadığı için oğlu Emir ile son günlerini güzel bir şekilde geçirmek ister. Lunaparkta eğlenceli bir gün geçirdikten sonra Begüm, oğlu Emir'e bir veda videosu çeker. Videonun sonunda fenalaşan Begüm'ü Emir yerde yatarken bulur ve Can'a haber vererek hastaneye kaldırırlar. Begüm ameliyata alınır. Süreyya, Emir'i bekleme odasında dışarı çıkararak olası kötü haberi duymasını istemez. Herkesin merakla beklediği kapıdan çıkan doktor ise kötü haberi verir. Begüm girdiği ameliyatta hayatını kaybeder. İstanbullu Gelin son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İstanbullu Gelin 37. son bölüm izle

BEGÜM'ÜN EMİR'E VEDASI



Esma’nın bohça alışverişi Siren’i hayretler içinde bırakır. Akif ve Senem ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya gelirler. İpek kafasındaki tehlikeli planla Esra’nın karşısına çıkmaya hazırlanır. Osman’ın nişanı sırasında yaşanan bir olay Esma’yı utançtan yerin dibine geçirir. İpek ile Fikret arasındaki tartışma, kız isteme merasimine yansır. İpek, Fikret'in asistanı için kendisinden boşanmak istediğini herkesin ortasında söylemesi ile ortamda buz gibi bir hava eser. Faruk ise hastaneden gelen haber ile Süreyya ile birlikte yola çıkar.



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