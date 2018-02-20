İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı: Süreyya neden bayıldı? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı ve gerçek hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin son bölümünde Begüm'ün ölümü izleyenleri ağlatmıştı. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Emir'in annesine dair sorularına babası Faruk cevap vermeye çalışıyor. Diğer yandan Süreyya ile Esma Hanım arasından şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışma sonrasında Süreyya'nın bayılması herkesi telaşlandırdı. Peki Süreyya'ya ne oldu? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merak ediliyordu. Son bölümde gözyaşlarının sel olduğu İstanbullu Gelin dizisinde Emir, annesi Begüm'ün ölümü ardından "Annem şimdi nereye gidecek? Gittiği yerden beni görebilecek mi?" gibi sorular yöneltiyor. Diğer yandan konakta Fikret ile asistanı arasında yaşananlar ve İpek'e boşanma davası açması karşısında Esma Hanım Fikret'e tepki gösteriyor. Bu olaya müdahil olan Süreyya ise Esma Hanım'a "Aileyi aile yapan şey sevgi, kalp. Ki sizde olduğunu sanmadığım kalp" diyor. Fragmanın sonunda Süreyya'nın bayılması ise izleyenler tarafından hamile olmasına yorumlandı. Peki Süreyya neden bayıldı? İşte yeni bölüm fragmanı...