İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm 2. fragmanı: İpek'ten sonra Dilara da evi terkediyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri şok etti. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı ve Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin yeni bölüm yeni gelişmelere sahne olacak. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Faruk ile Süreyya, bebeğin sevincini yaşarken Esma Hanım bundan da şikayet edecek birşeyler buluyor. İpek'in evi terketmesine neden olan eski asistanı Esra ile Fikret süpriz bir doğumgünü kutluyorlar. Adem ile Dilara'nın arasındaki tartışma sonrasında Dilara evi terkediyor. İstanbullu Gelin son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 39. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında sevinç ve hüzün bir arada ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde Faruk ile Süreyya hamileliği öğrenmesi ile sevinçten havalara uçmuşlardı. Yeni bölümde ise hamileliğin 3 haftalık olduğunu öğreniyor. Faruk, Süreyyaéya "Şimdi sana 3 ay dert tasa yasak" derken Esma Hanım ise " Ha bir tane gözü yükseklerde hizmetçi gelinimiz eksik" diyerek sert bir tepki gösteriyor. Daha sonra Süreyya ile konuşan ve ona nasihat veren Esma Hanım "Şimdi senin de omuzlarında bir evladın yükü var. Benim yaşadığım endişeleri sen de yaşayarak öğreneceksin" demesi Süreyya'yı tedirgin ediyor. Diğer yandan Adem ile Dilara arasında bir tartışma yaşanıyor. Dilara'nın "Ben seni sevdim" sözlerine tepkisiz bir şekilde bakması sonrasında Dilara gözyaşları ile evi terkediyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...