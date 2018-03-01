İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm 2. fragmanı: İpek'ten sonra Dilara da evi terkediyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri şok etti. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı ve Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin yeni bölüm yeni gelişmelere sahne olacak. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Faruk ile Süreyya, bebeğin sevincini yaşarken Esma Hanım bundan da şikayet edecek birşeyler buluyor. İpek'in evi terketmesine neden olan eski asistanı Esra ile Fikret süpriz bir doğumgünü kutluyorlar. Adem ile Dilara'nın arasındaki tartışma sonrasında Dilara evi terkediyor. İstanbullu Gelin son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte İstanbullu Gelin 39. yeni bölüm 2. fragmanı...
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında sevinç ve hüzün bir arada ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde Faruk ile Süreyya hamileliği öğrenmesi ile sevinçten havalara uçmuşlardı. Yeni bölümde ise hamileliğin 3 haftalık olduğunu öğreniyor. Faruk, Süreyyaéya "Şimdi sana 3 ay dert tasa yasak" derken Esma Hanım ise " Ha bir tane gözü yükseklerde hizmetçi gelinimiz eksik" diyerek sert bir tepki gösteriyor. Daha sonra Süreyya ile konuşan ve ona nasihat veren Esma Hanım "Şimdi senin de omuzlarında bir evladın yükü var. Benim yaşadığım endişeleri sen de yaşayarak öğreneceksin" demesi Süreyya'yı tedirgin ediyor. Diğer yandan Adem ile Dilara arasında bir tartışma yaşanıyor. Dilara'nın "Ben seni sevdim" sözlerine tepkisiz bir şekilde bakması sonrasında Dilara gözyaşları ile evi terkediyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında diğer yandan boşanma evraklarını alan İpek, Fikret'in bu kararını onun adına düzenlenen doğumgünü partisinde söylüyor. Bu yüzden sinirlenen İpek'in babası Fikret'in yakasına yapışıyor. İpek, bu olaylar sonrasında konaktan taşınma kararı alıyor. Çocuğunu da yanına alan İpek'in arkasında Fikret "Bana bunu yaşatma İpek" diye bağırması hiç bir şeyi değiştirmiyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...
İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, milyonların sevgilisi “İstanbullu Gelin sürpriz dolu gelimelerle yine zirvede. Esma ile Süreyya’nın yakınlığını kıskanan İpek harekete geçti. Esma tarafından takip ettirildiğini Süreyya’ya söyleyen İpek amacına ulaştı. Osman’ın nişanı yarım kalırken bu kez de evde Murat ve Bade krizi patlak verdi. Süreyya’nın sürpriz hamileliği ise bu hafta da milyonları ekrana kilitledi.
Esma’nın kendini takip ettirdiğini öğrenince Süreyya, Emir toparlayınca evden ayrılacağını açıkladı. Begüm’ün kaybeden Can bunun bedelini Faruk’a ödetmek için Adem’le el sıkıştı. Reyhan’dan annesini Boranların hapishaneye gönderdiğini öğrenen Adem artık eskisinden de tehlikeli. Senem geçmiş ile ilgili büyük sırrını Akif’e açıkladı. Garip, Esma ile olduğunu sonunda Siren’e söyledi. Murat ise Bade ile evlenceğini açıkladı.
Finale ise Süreyya’nın hamile olduğunu damgasını vurdu. Beklenmedik haberi alan Süreyya ve Faruk göz yaşlarını tutamadı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
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