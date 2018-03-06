İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm fragmanı: Murat, annesinden tokadı yiyor! (Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 40. bölüm fragmanı yayımlandı ve yeni bölüm fragmanında Esma'nın Murat'a attığı tokat ses getirdi. Dizinin bu bölümünde Murat, Bade ile olan ilişkisine müdahale edilmesi karşısında öfkeyle patlıyor. Evlilik şoku ile birlikte Murat'ın tavrı hane de gerginliği daha da artıracağa benziyor.

"BU YAŞINA RAĞMEN ERKEK ARKADAŞIYLA BULUŞURKEN"

Esma, Bade'ye çıkmasını söyleyince Murat çok öfkeleniyor ve annesine çirkin bir tutum sergiliyor. Faruk, Murat'a diline dikkat etmesini söyleyince Murat, "Annem bu yaşına rağmen sokaklarda erkek arkadaşıyla buluşurken bizi rezil etmiyor da ben mi rezil ediyorum." diye karşılık veriyor. İşte Murat'ın Esma'dan okkalı bir tokat yediği yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 40. BÖLÜM FRAGMANI

YENİ FRAGMANA İZLEYİCİ TEPKİSİ

Yeni fragmandaki görüntüleri yorumlayan İstanbullu Gelin izleyicileri Murat'a tepki gösteriyorlar. Ne olursa olsun annesine yaptığı saygısızlığı tasvip etmeyen izleyiciler de Esma'nın tokadına destek veriyorlar. Murat'ın hak ettiği söylenen tokat ile ilgili çok sayıda yorum yapılıyor ve Murat – Bade çiftinin itici olduğu söyleniyor.