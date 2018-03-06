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İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm fragmanı: Murat, annesinden tokadı yiyor! (Son bölüm izle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 17:02 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 40. Bölüm fragmanı yayımlandı. Dizinin yeni bölümünde Murat, Bade'yi savunuyor ve öfkeyle annesine çok kırıcı şeyler söylüyor. İstanbullu Gelin 40. bölüm fragmanında Esma'nın Murat'a attığı takdir topladı.

İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm fragmanı: Murat, annesinden tokadı yiyor! (Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 40. bölüm fragmanı yayımlandı ve yeni bölüm fragmanında Esma'nın Murat'a attığı tokat ses getirdi. Dizinin bu bölümünde Murat, Bade ile olan ilişkisine müdahale edilmesi karşısında öfkeyle patlıyor. Evlilik şoku ile birlikte Murat'ın tavrı hane de gerginliği daha da artıracağa benziyor.

"BU YAŞINA RAĞMEN ERKEK ARKADAŞIYLA BULUŞURKEN"

Esma, Bade'ye çıkmasını söyleyince Murat çok öfkeleniyor ve annesine çirkin bir tutum sergiliyor. Faruk, Murat'a diline dikkat etmesini söyleyince Murat, "Annem bu yaşına rağmen sokaklarda erkek arkadaşıyla buluşurken bizi rezil etmiyor da ben mi rezil ediyorum." diye karşılık veriyor. İşte Murat'ın Esma'dan okkalı bir tokat yediği yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 40. BÖLÜM FRAGMANI

YENİ FRAGMANA İZLEYİCİ TEPKİSİ

Yeni fragmandaki görüntüleri yorumlayan İstanbullu Gelin izleyicileri Murat'a tepki gösteriyorlar. Ne olursa olsun annesine yaptığı saygısızlığı tasvip etmeyen izleyiciler de Esma'nın tokadına destek veriyorlar. Murat'ın hak ettiği söylenen tokat ile ilgili çok sayıda yorum yapılıyor ve Murat – Bade çiftinin itici olduğu söyleniyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içindeydi. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçiyordu. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı aldılar. Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yarattı. Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verdi. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etti. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırlar. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den geldi. İstanbullu son bölümü kaçırdıysanız veya yendien izlemek isterseniz aşağıdaki bağlantı ile son bölüme ulaşabilirsiniz.

İstanbullu Gelin 39. bölüm izle

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