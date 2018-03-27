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İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 27.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı İstanbullu Gelin yeni bölümde Dilara, Aslı ile birlikte çalışmak istemediğini söyler. Süreyya'nın Faruk ile annesi hakkında konuştuğu sırada Esma Hanım'ın içeri girmesiyle ikili şok oluyor. Esma, Süreyya'ya "Tam şikayet ettiğin gibi bir Boran olmuşsun" diyor. İşte İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin dizisi başrolünde Aslı Enver ile Özcan Deniz başrolleri paylaşıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Dilara, Süreyya ile iş ilişkini bitiriyor. Son bölümde arası Adem'in kazası sonrası bozulan Dilara ile Süreyya, ortaklıklarını da bitiriyorlar. Bu halde eve gelen Süreyya, Faruk ile konuşurken içeri gelen Esma Hanım, "Şikayet ettiğin boranlar gibi olmuşsun aynı" diyor. İşte İstanbullu Gelin 43. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 42. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde; Faruk ve Osman için yüzleşme kaçınılmazdır. Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır.

Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

Osman ve Burcu’nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır.

Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.

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