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İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip evleniyor mu? İstanbullu Gelin 58. son bölüm final sahnesi izle

DİZİ HABERLERİ  | 20.10.2018 01:36 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi Cuma akşamı 58. bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde babasının Galip olduğundan şüphelenen Faruk ile annesi Esma'nın arası açıldı. İpek'in Faruk'un babası için DNA testi yaptırdığını öğrenen Esma oğluna tokat attı. Faruk'un gerçek babasının ise Galip olmadığı ortaya çıktı. Oğluyla bağlarını koparan Esma ise Galip'in yanına giderek evlenme teklif etti. Peki İstanbullu Gelin 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve final sahnesi

İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip evleniyor mu? İstanbullu Gelin 58. son bölüm final sahnesi izle

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolde oynadığı İstanbullu Gelin'in 19 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen 58. son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. İstanbullu Gelin'de, Faruk'un halası Ülfet'in Esma'ya söylediği 'Faruk'un gerçek babasının kim olduğunu biliyorum' sözlerini Fikret duymuştu. Faruk'la kavga eden Fikret 'Biz kardeş falan değiliz' diyerek ağzındaki baklayı çıkarmış ve Faruk büyük bir şok yaşamıştı. Faruk, Galip'in öz babası olduğunu düşünürken, İpek'in yaptırdığı DNA testiyle gerçek ortaya çıktı. Faruk DNA testi sonucunu açarken, annesi Esma'ya yakalandı. Oğlunun kendisini suçlaması karşısında çılgına dönen Esma, Faruk'a tokat attı.

İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde ise, oğlunun kendisinden şüphelenmesiyle yıkılan Esma, soluğu Galip'in yanında aldı. Esma, Galip'e 'Benimle evlenir misin?' diye sordu. İstanbullu Gelin'in 59. yeni bölümünde, Galip ve Esma evlenecek mi? İstanbullu Gelin'n 59. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
İstanbullu Gelin'e Faruk ve Fikret yüzleşmesi damga vuracak!
Faruk ve Fikret yüzleşmesi Faruk’un duygusal gel git yaşamasına neden olur. Dilara, bebeğini Adem’den gizlediği için kendisiyle mücadele ederken boşanma günü gelmiştir. Süreyya herkese destek olmak için mücadelededir ancak Faruk’un getirdiği bilginin ağırlığı her şeyi sıfırlar. Faruk ve Süreyya kendi aralarında duyarlı düşünerek durumu sindirmeye çalışırken, İpek kendi yöntemiyle soru işaretlerini ortadan kaldırmak ister. İpek’in hamlesi taşları yerinden oynatacaktır.

PARTNER'Araya yüreği gevşemişler girse de ''Araya yüreği gevşemişler girse de '
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