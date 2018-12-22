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İstanbullu Gelin'de Esma ve Garip'in olaylı kına gecesi! İstanbullu Gelin 67. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.12.2018 01:40 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 67. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde, Esma'nın alzheimer hastalığıyla yıkılan Esma'ya Garip büyük destek oldu ve yeniden hayata tutunmasını sağladı. Esma ve Garip'in kına gecesi ise eğlenceli anlara sahne oldu. Boranlar'ın konağında düzenlenen kına gecesinde hırsızlık şoku da yaşandı. Geceye çağrılan erkek dansçılar evde silahlı soygun yaptı ve takıları çaldı. Ancak final mutlu sonla bitti. İşte İstanbullu Gelin 67. bölümde kına gecesi.

İstanbullu Gelin'de Esma ve Garip'in olaylı kına gecesi! İstanbullu Gelin 67. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin dizisinin 21 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen 67. son bölümünde ilginç olaylar yaşandı. Alzheimer hastası olduğunu öğrendikten sonra bir bahane uydurarak Garip'le ayrılan Esma, hastalığını öğrenen Süreyya'dan büyük destek buldu. Süreyya'ya oğullarına hastalığını söylememesini isteyen Esma Sultan'a Garip de destek oldu. Garip Esma'nın karşısına geçerek 'Benim hafızam ikimize de yeter' dedi. Böylece Esma ve Garip yeniden evlilik hazırlıklarına başladı.

Garip'le evlenmek üzere olan Esma'ya ise Boranlar'ın kadınları bir kına gecesi düzenledi. Boranlar'ın konağındaki kına gecesine erkek dansçılar da çağrıldı. Ancak erkek dansçılar soyguncu çıktı ve silahlarını çekerek evdeki takıları alıp kaçtı. Kadınları ise evdeki hamama kapattılar. Kına gecesinde yaşanan bu büyük şokun ardından ise Akif'in planı sayesinde hırsızlar kısa sürede polisler tarafından yakalandı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Esma, ailesine Garip ile ayrılma kararı aldıklarını söyler. Herkeste şaşkınlık yaratan bu kararın sebebine ise Nurgül ulaşır ve Süreyya’ya Esma’nın hasta olduğunu söyler. Adem, hastalığın yarattığı öfke ile Güneş’e haksızlık ettiğini düşündüğünden ona karşı bir adım atar. Dilara’nın şüpheleri iyice artmıştır ve Senem bildiği gerçeği saklasa da huzursuzdur. Bu sırada Garip ise kendisi için bir seçim yapmıştır. Nurgül ve Süreyya için karar verme zamanı gelmiştir.

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