Mynet Trend

İstanbullu Gelin'de Faruk'tan ailesine büyük sürpriz! İstanbullu Gelin 60. son bölüm izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 13.04.2019 02:17 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 80. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde, Faruk'un restoran açma kararı Süreyya ve onun için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Şirketten ayrılan Faruk herkesten gizlediği Ayn-ı Hayat isimli restoranının hazırlıklarını tamamladı. Boranlar'ı toplayan Faruk ailesine büyük bir sürpriz yaparak restoranının açılışı yaptı. Süreyya ise geçmişiyle yüzleşti ve annesinden kalan hatıralarla buluştu. İşte İstanbullu Gelin 80. son bölümde yaşananlar.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 80. son bölümü 12 Nisan Cuma akşamı ekrana geldi. İstanbullu Gelin'de Süreyya bir yandan çok mutlu olurken diğer yandan iç huzursuzluk yaşadı. Geçmişinin kapılarını aralayan Süreyya annesinden kalan günlüğü ve kutuyu buldu. Faruk'un restoran açılışında herkesin eğlendiği anlarda ise Süreyya dışarıya çıkarak annesinin yazdıklarını okudu.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk yeni bir restoran açmaya karar verdi. aruk yeni hayatına atacağı ile adımı Süreyya ile atmak istiedi. Karısını davet ettiği kapalı, kullanılmayan restoranda sürprizini yaptı. Süreyya kapıda gördüğü yazı ile şaşkına uğradı. Faruk restorana Süreyya’nın babasının restoranının adını verdi. Süreyya ikinci sürprizi içeride gördüğü aile fotoğrafı ile yaşadı.

Faruk’un açmayı planladığı restoran hem Süreyya hem de Faruk için yeni bir başlangıçtır. Faruk’un heyecanına ortak olmaya çalışan Süreyya’nın tanımlayamadığı bir iç huzursuzluğu vardır. Esma’nın hastalığının en ağır darbesi Osman’a iner. Dilara, Mert’e ve kendisine bir şans vermeye karar vermişken Adem’le yüzleşmek zorunda kalır. Adem’in gelişmeler karşısında öfkesi Fikret’le de arasında ekstra gerilime neden olur. Herkes yeni yollarda yürümeye çalışırken Süreyya geçmişin kapısını aralar, kapının ardında onu bambaşka bir yüzleşme beklemektedir.


Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Survivor'da ateş başında romantik anlar!Survivor'da ateş başında romantik anlar!
Fenomen dizi Türkiye'ye uyarlanıyor!Fenomen dizi Türkiye'ye uyarlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin istanbullu gelin 60. son bölüm izle istanbullu gelin son bölüm izle

En Çok Okunan Trend Haberler

3 günlük milyonerlik böyle bitti! Hesabında 9 milyon TL gördü ve...

3 günlük milyonerlik böyle bitti! Hesabında 9 milyon TL gördü ve...

Bir ülke 'penis krizi' yaşıyor! En az 500 erkek tedavi görüyor

Bir ülke 'penis krizi' yaşıyor! En az 500 erkek tedavi görüyor

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

'Arkadaşlarım gülerken 10 erkek tarafından tecavüze uğradım'

'Arkadaşlarım gülerken 10 erkek tarafından tecavüze uğradım'

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Şoke eden itiraf: Beni uyutup eşimi kaçırdılar!

Şoke eden itiraf: Beni uyutup eşimi kaçırdılar!

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da Survivor Hikmet ile Ria'dan ateş başında romantik dans

Survivor'da ateş başında romantik anlar!

Meksika'nın fenomen dizisi Türkiye'ye uyarlanıyor!

Fenomen dizi Türkiye'ye uyarlanıyor!

Altın Eldiven filmi fragmanı

Altın Eldiven filmi fragmanı

30. Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

Kardeşler filmi fragmanı

Kardeşler filmi fragmanı

Kapı filmi fragmanı

Kapı filmi fragmanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.