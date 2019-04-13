İstanbullu Gelin'de Faruk'tan ailesine büyük sürpriz! İstanbullu Gelin 60. son bölüm izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 80. son bölümü 12 Nisan Cuma akşamı ekrana geldi. İstanbullu Gelin'de Süreyya bir yandan çok mutlu olurken diğer yandan iç huzursuzluk yaşadı. Geçmişinin kapılarını aralayan Süreyya annesinden kalan günlüğü ve kutuyu buldu. Faruk'un restoran açılışında herkesin eğlendiği anlarda ise Süreyya dışarıya çıkarak annesinin yazdıklarını okudu.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk yeni bir restoran açmaya karar verdi. aruk yeni hayatına atacağı ile adımı Süreyya ile atmak istiedi. Karısını davet ettiği kapalı, kullanılmayan restoranda sürprizini yaptı. Süreyya kapıda gördüğü yazı ile şaşkına uğradı. Faruk restorana Süreyya’nın babasının restoranının adını verdi. Süreyya ikinci sürprizi içeride gördüğü aile fotoğrafı ile yaşadı.

Faruk’un açmayı planladığı restoran hem Süreyya hem de Faruk için yeni bir başlangıçtır. Faruk’un heyecanına ortak olmaya çalışan Süreyya’nın tanımlayamadığı bir iç huzursuzluğu vardır. Esma’nın hastalığının en ağır darbesi Osman’a iner. Dilara, Mert’e ve kendisine bir şans vermeye karar vermişken Adem’le yüzleşmek zorunda kalır. Adem’in gelişmeler karşısında öfkesi Fikret’le de arasında ekstra gerilime neden olur. Herkes yeni yollarda yürümeye çalışırken Süreyya geçmişin kapısını aralar, kapının ardında onu bambaşka bir yüzleşme beklemektedir.



